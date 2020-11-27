Новый международный скандал: на кого падают подозрения в убийстве иранского ядерщика

По мнению официальных лиц в Тегеране, следы этого преступления ведут к организаторам за границей страны.

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. В Иране совершили покушение на руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны страны Мохсена Фахризаде, в результате он погиб, заявили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщило агентство ISNA, в социальных сетях появилась информация об убийстве ученого-ядерщика в провинции Тегеран. Им оказался Фахризаде. По данным агентства Fars, в городе Абсард на одной из улиц прогремел взрыв, была слышна стрельба.

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية اليوم الجمعة اغتيال محسن فخري زادة العالم الإيراني ورئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في الوزارة ووصفت العملية بالإرهابية pic.twitter.com/rOKca80oYh — ISNA International (@Isna_Int) November 27, 2020

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"Сегодня во второй половине дня вооруженные террористы осуществили нападение на главу организации исследований инноваций Министерства обороны. В ходе столкновения его службы охраны с террористами господин Мохсен Фахризаде получил серьезное ранение и был госпитализирован", — говорится в сообщении.

В Минобороны Ирана назвали произошедшее терактом.

Как подчеркнул советник верховного лидера исламской республики Хосейн Дехга, государство даст ответ на убийство руководителя организации оборонных исследований.

"Мы обрушимся молнией на убийц мученика", — цитирует агентство Mehr его слова.

По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, есть основания полагать, что к инциденту причастен Израиль.

Зариф призвал международное сообщество осудить убийство Фахризаде.

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