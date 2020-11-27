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Место где был убит Мохсен Фахризаде в Абсарде.

Новый международный скандал: на кого падают подозрения в убийстве иранского ядерщика

© AP Photo
В мире
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Sputnik Молдова
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По мнению официальных лиц в Тегеране, следы этого преступления ведут к организаторам за границей страны.

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. В Иране совершили покушение на руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны страны Мохсена Фахризаде, в результате он погиб, заявили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщило агентство ISNA, в социальных сетях появилась информация об убийстве ученого-ядерщика в провинции Тегеран. Им оказался Фахризаде. По данным агентства Fars, в городе Абсард на одной из улиц прогремел взрыв, была слышна стрельба.

"Сегодня во второй половине дня вооруженные террористы осуществили нападение на главу организации исследований инноваций Министерства обороны. В ходе столкновения его службы охраны с террористами господин Мохсен Фахризаде получил серьезное ранение и был госпитализирован", — говорится в сообщении.

Флаг США
© Sputnik / Alexay Filippov
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В Минобороны Ирана назвали произошедшее терактом.

Как подчеркнул советник верховного лидера исламской республики Хосейн Дехга, государство даст ответ на убийство руководителя организации оборонных исследований.

"Мы обрушимся молнией на убийц мученика", — цитирует агентство Mehr его слова.

По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, есть основания полагать, что к инциденту причастен Израиль.

Зариф призвал международное сообщество осудить убийство Фахризаде.

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