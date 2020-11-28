Пока все спали: молдавско-армянский диалог, смерть музыканта и вспышки H5N1-8

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой провел телефонный разговор с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития молдавско-армянских отношений, подтвердив готовность обеих сторон активизировать диалог по актуальным вопросам двусторонней повестки дня.

Темой обсуждения стало взаимодействие МИД двух стран, в том числе организация очередного раунда межминистерских консультаций.

В контексте событий в Нагорном Карабахе министр Аурелиу Чокой подтвердил позицию о твердой поддержке Республикой Молдова процесса поиска, прочного мирного решения в регионе, основанного на принципах и нормах международного права. В связи с этим приветствовались договоренности о прекращении вооруженного противостояния в регионе и выражалась надежда, что они будут способствовать обеспечению мира и стабильности.

Глава молдавской дипломатии поздравил своего армянского коллегу с недавним назначением и пригласил его посетить нашу страну, приглашение было принято.

Умер клавишник группы "Дюна"

В ночь на субботу умер музыкант, участник группы "Дюна" Андрей Апухтин. Об этом в соцсетях сообщила жена лидера коллектива Виктора Рыбина Наталья Сенчукова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Сенчукова (@nsenchukova_official)

"В группе "Дюна" невосполнимая утрата. Сегодня ушел из жизни замечательный человек и музыкант Андрей Апухтин. Слов нет", - написала Сенчукова на своей странице в Instagram.

В комментариях к публикации она добавила, что причина смерти - не коронавирус. В "Дюне" Апухтин был с 1991 года, он играл на клавишных инструментах.

Напасть прилетела?

В Норвегии и Бельгии сообщили о вспышках птичьего гриппа.

Руководитель отдела здоровья животных Норвежского управления по безопасности пищевых продуктов Оле-Херман Тронеруд призвал сообщать в случае находки мертвых птиц. Это нужно для проверки на наличие инфекций.

Как сообщает NRK, инфекцию выявили у дикой птицы в норвежском регионе Ругаланд, передает РИА Новости.

"Риск заражения людей очень низкий", — подчеркнул чиновник.

В некоторых частях страны для домашней птицы будет введен "комендантский час". Это означает, что их нужно будет держать в закрытых помещениях, чтобы не допустить заражения.

"Мы просим, чтобы никто не прикасался к больным и мертвым птицам, так как они могут содержать другие инфекционные вещества, такие как сальмонелла", — предупредил Тронеруд.

Также о вспышке птичьего гриппа сообщили в Бельгии.

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ), на птицефабрике города Менен близ французско-бельгийской границы в результате массового заражения вирусом H5N5 погибли 600 птиц, ещё 151 000 были уничтожены.

В Европе быстро распространяется высоко заразная и смертельная форма птичьего гриппа. Чаще всего она вызвана штаммами H5N8, H5N5, H5N1. Большинство случаев заражения связано с миграцией диких птиц. Однако инфекцию уже обнаружили в фермерских хозяйствах Франции, Германии, Великобритании, Дании, Ирландии, Швеции, Хорватии, Словении, Польши, Казахстана, Израиля.

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