Пока все спали: молдавско-армянский диалог, смерть музыканта и вспышки H5N1-8

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой провел телефонный разговор с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном.
Темой обсуждения стало взаимодействие МИД двух стран, в том числе организация очередного раунда межминистерских консультаций.
В контексте событий в Нагорном Карабахе министр Аурелиу Чокой подтвердил позицию о твердой поддержке Республикой Молдова процесса поиска, прочного мирного решения в регионе, основанного на принципах и нормах международного права. В связи с этим приветствовались договоренности о прекращении вооруженного противостояния в регионе и выражалась надежда, что они будут способствовать обеспечению мира и стабильности.
Глава молдавской дипломатии поздравил своего армянского коллегу с недавним назначением и пригласил его посетить нашу страну, приглашение было принято.
Умер клавишник группы "Дюна"
В ночь на субботу умер музыкант, участник группы "Дюна" Андрей Апухтин. Об этом в соцсетях сообщила жена лидера коллектива Виктора Рыбина Наталья Сенчукова.
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"В группе "Дюна" невосполнимая утрата. Сегодня ушел из жизни замечательный человек и музыкант Андрей Апухтин. Слов нет", - написала Сенчукова на своей странице в Instagram.
В комментариях к публикации она добавила, что причина смерти - не коронавирус. В "Дюне" Апухтин был с 1991 года, он играл на клавишных инструментах.
Напасть прилетела?
В Норвегии и Бельгии сообщили о вспышках птичьего гриппа.
Руководитель отдела здоровья животных Норвежского управления по безопасности пищевых продуктов Оле-Херман Тронеруд призвал сообщать в случае находки мертвых птиц. Это нужно для проверки на наличие инфекций.
Как сообщает NRK, инфекцию выявили у дикой птицы в норвежском регионе Ругаланд, передает РИА Новости.
"Риск заражения людей очень низкий", — подчеркнул чиновник.
В некоторых частях страны для домашней птицы будет введен "комендантский час". Это означает, что их нужно будет держать в закрытых помещениях, чтобы не допустить заражения.
"Мы просим, чтобы никто не прикасался к больным и мертвым птицам, так как они могут содержать другие инфекционные вещества, такие как сальмонелла", — предупредил Тронеруд.
Также о вспышке птичьего гриппа сообщили в Бельгии.
Как сообщает Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ), на птицефабрике города Менен близ французско-бельгийской границы в результате массового заражения вирусом H5N5 погибли 600 птиц, ещё 151 000 были уничтожены.
В Европе быстро распространяется высоко заразная и смертельная форма птичьего гриппа. Чаще всего она вызвана штаммами H5N8, H5N5, H5N1. Большинство случаев заражения связано с миграцией диких птиц. Однако инфекцию уже обнаружили в фермерских хозяйствах Франции, Германии, Великобритании, Дании, Ирландии, Швеции, Хорватии, Словении, Польши, Казахстана, Израиля.
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