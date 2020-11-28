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В операционной, архивное фото

СМИ: "Мертвец" ожил во время процедуры бальзамирования

© Sputnik / Константин Чалабов
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https://ru.sputnik.md/world/20201128/32681039/SMI-Mertvets-ozhil-vo-vremya-protsedury-balzamirovaniya.html

Медперсонал морга свалил всю вину на семью "покойного", правоохранительным органам предстоит выяснить все причины этого инцидента.

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. В Кении мужчину, по ошибке признанного мертвым, чуть не забальзамировали заживо. 32-летний Питер Киген из Бурети пришел в себя, когда процедура в морге уже началась, передает издание The Standart.

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Врачи заметили, как "покойник" шевелится. Они едва не ввели ему формальдегид. Ошибку медперсонал клиники не собирается признавать, считая что виноваты в случившемся родственники пациента. 

Отмечается, что родные Кигена не дождались окончательного заключения врачей.

Мужчин потерял сознание дома, и семья отвезла его в клинику. Через несколько часов родственникам якобы сообщили, что тот умер.
Однако, по словам суперинтенданта больницы Гирберта Черуйота, врачи просили дать им время, чтобы разобраться с состоянием Питера, но родные обвинили их в том, что они не торопятся, и сами доставили тело в морг.

После того как мужчина воскрес, его перевезли в палату. Через несколько дней его планируют выписать.

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