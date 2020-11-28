Президент Сербии Вучич сделал заявление о российских танках

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Сербский лидер Александр Вучич на смотре полученных от России танков Т-72МС выразил надежду, что российское вооружение поможет укрепить военный нейтралитет Сербии, сообщает РИА Новости.

"Я благодарен Российской Федерации и президенту Владимиру Путину за то, что они и этим пожертвованием помогли Сербии", — сказал политик.

У новых машин улучшена защита, навигация и управление, что повысит боеготовность сербской армии, добавил сербский лидер.

Ранее сообщалось, что Александр Вучич в телефонном разговоре с Владимиром Путиным подтвердил военный нейтралитет Сербии на фоне отказа республики от участия в военных учениях с зарубежными странами.

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Лидер Сербии заверил, что Белград никогда не будет вводить санкции против России даже в случае давления.

Сербия — самый крупный импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее Белград купил у Москвы семь вертолетов Ми-17 и Ми-35 и получил в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС. Еще Сербия купила у России один ЗРПК "Панцирь-С1".

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