В Москве накануне зимы спрятали в холодильник тушканчиков

Тушканчики впали в спячку в Московском зоопарке. Их положили в деревянные ящики, прикрыли поролоном и убрали в холодильник

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Тушканчики Московского зоопарка несколько месяцев проведут в спартанских условиях: их отправили зимовать в холодильники. Зверьки впали в спячку. Каждую неделю до весны животных будут осматривать и взвешивать, сообщается на страничке учреждения в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Московский зоопарк (@moscow_zoo_official)

"Не пугайтесь! Что страшно звучит для нас, совершенно нормально для тушканчика. В холодильнике поддерживается комфортная температура 2-4 градуса, а ящик покрыт поролоном, чтобы зверька ничто не побеспокоило", - отметили работники зоопарка.

Уточняется, что вес больших тушканчиков накануне спячки был равен 400 граммам. За время зимы они могут потерять около четверти своей массы. В спячке температура тела зверька падает с 38 до четырех градусов, а частота сердцебиения снижается с 300 ударов в минуту до пяти-шести.

К спячке сейчас готовятся медведи, еноты, енотовидная собака и ежи. Сурки уже уснули.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova