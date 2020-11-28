20:32 28 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.51
  • USD17.23
  • RUB0.23
  • RON4.21
  • UAH0.61
Поиск

В Москве накануне зимы спрятали в холодильник тушканчиков

© Fotolia / Mgkuijpers
В мире
Получить короткую ссылку
68 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20201128/32682021/V-Moskve-tushkanchikov-spryatali-v-kholodilnik-spetsialisty-obyasnili-prichinu.html

Тушканчики впали в спячку в Московском зоопарке. Их положили в деревянные ящики, прикрыли поролоном и убрали в холодильник

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Тушканчики Московского зоопарка несколько месяцев проведут в спартанских условиях: их отправили зимовать в холодильники. Зверьки впали в спячку. Каждую неделю до весны животных будут осматривать и взвешивать, сообщается на страничке учреждения в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Московский зоопарк (@moscow_zoo_official)

"Не пугайтесь! Что страшно звучит для нас, совершенно нормально для тушканчика. В холодильнике поддерживается комфортная температура 2-4 градуса, а ящик покрыт поролоном, чтобы зверька ничто не побеспокоило", - отметили работники зоопарка.

Уточняется, что вес больших тушканчиков накануне спячки был равен 400 граммам. За время зимы они могут потерять около четверти своей массы. В спячке температура тела зверька падает с 38 до четырех градусов, а частота сердцебиения снижается с 300 ударов в минуту до пяти-шести.

К спячке сейчас готовятся медведи, еноты, енотовидная собака и ежи. Сурки уже уснули.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Водонапорная башня, положившая начало городскому влодопроводу. Сейчас в здании - музей, а рядом возвышаются корпуса Молдавского госуниверситета.
Фото - Кишинев: путешествие во времени
В Ермоклии открыт отреставрированный воинский мемориал
Видео - В Ермоклии открыт отреставрированный воинский мемориал
Динамика лея по отношению к доллару США
Загадочный молдавский лей: молодой, но старше евро

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться