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Протесты в Париже. Архивное фото

Видео - Свобода слова в опасности: во Франции прошли новые протесты

© Sputnik / Lyudmila Orisschenko
В мире
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Sputnik Молдова
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В шествии участвуют представители крупнейших французских медиа. В колонне идут и люди в желтых жилетах.

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Массовые манифестации в поддержку СМИ прошли во Франции в субботу, сообщает Sputnik France.

Протестующие вышли на улицы Парижа, Лиона. Не обошлось без шествия в Страсбурге и Бордо.

​Акция организована крупнейшими профсоюзами страны. Она собрала огромное число участников. Площадь Республики, была полностью заполнена людьми. Колонна растянулась по бульвару Тампль и начала движение к площади Бастилии.

Митингующие  выступают против внедрения Закона о глобальной безопасности. Статья 24 этого документа предусматривает наказание за "распространение изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского или жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". За это грозит год тюрьмы и штраф в 45 тысяч евро.

Французский полицейский, архивное фото
© REUTERS / Charles Platiau
Видео - На акции протеста в Париже полиция применила слезоточивый газ и водометы

 Согласно данным, опубликованным AFP, на прошлой неделе подобные митинги собрали около 22 000 человек по всей стране.

В шествии участвуют представители крупнейших французских медиа — газеты Monde, журнала Paris Match, радиостанции RFI (они несут таблички с названием своих изданий), а также международная организация "Репортеры без границ". Кроме того, к манифестации присоединились адвокаты, пришедшие на акцию в черных мантиях, и некоторые парламентарии. В колонне идут и люди в желтых жилетах. 

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