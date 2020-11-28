СМИ: Анкара меняет ориентацию и хочет пересмотреть внешнюю политику

На фоне ряда разногласий с российской стороной в политической сфере Анкара надеется на урегулирование отношений с США и НАТО после прихода к власти демократа Джозефа Байдена.

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Анкара может переосмыслить свою политику в отношении США из-за разногласий с Россией, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, сообщает РИА Новости.

Турция рассчитывает, что ее отношения с партнерами по НАТО улучшатся за счет сближения с администрацией Джозефа Байдена, который, как ожидается, станет следующим президентом США.

Согласно информации осведомленных лиц, турецкие власти во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом хотят пересмотреть внешнюю политику страны. По данным агентства, к этому Анкару подталкивает угроза возможного введения против нее санкций со стороны стран Евросоюза. Согласно принятой ранее резолюции Европарламента, стран-членов ЕС призвали ввести жесткие ограничительные меры в отношении Турции из-за ее агрессивного поведения в Средиземном море.

Также, по данным агентства, на сближение с США Турцию толкают противоречия с Россией по поводу ситуации в Сирии, Ливии, а также недавний вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе, в котором Анкара поддержала Азербайджан.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассчитывает на "новую страницу" в отношениях с Соединенными Штатами после вступления в должность президента США Джо Байдена. Он добавил, что, продолжая связывать поставки российских систем ПВО С-400 с участием Анкары в программе производства истребителей F-35 и санкциями, США вредят отношениям с Турцией в сфере обороны.

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