Ученые обнаружили новые свойства кофе, которые касаются каждого

Также проверили медики данные о корреляции секса, питания и иных обстоятельств на уровне смертности.

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Регулярное употребление кофе снижает риск преждевременной смерти, пришли к выводу исследователи из Европейского сообщества кардиологов.

Результаты масштабного исследования представили на конгрессе Европейского сообщества кардиологов, отмечает Sputnik Беларусь. Для изучения влияния кофе на здоровье медики следили за 20 тысячами людей на протяжении многих лет.

Исследования о возможном положительном влиянии кофе на продолжительность жизни уже проводились, однако они были не столь масштабны и не учитывали разные диеты (например, средиземноморскую) и возрастные категории.

Начали изучение влияния кофе еще в 1999 году. Их полностью обследовали до эксперимента и следили за их здоровьем на протяжении многих лет. Также учитывалась частота питания и количество потребляемого кофе.

По итогам эксперимента медики обнаружили, что участники, которые потребляли по крайней мере четыре чашки кофе в день, имели меньший уровень смертности по сравнению с теми, кто имел изначально также же данные, однако кофе не употреблял.

Пришли ученые и к сенсационному выводу: на каждые два дополнительных чашки кофе в день риск смертности снижался на 22%.

Также проверили медики данные о корреляции секса, питания и иных обстоятельств на уровне смертности. В итоге они пришли к выводу, что минимум четыре чашки кофе в день — часть правильного и здорового питания, которое укрепляет здоровье.

Причины подобного влияния кофе на организм человека еще не изучены до конца.