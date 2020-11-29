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Ученые обнаружили новые свойства кофе, которые касаются каждого

© Fotolia / Ferumov
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Утро с нами! (546)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20201129/20667308/uchenye-kofe-snizhaet-risk-smerti.html

Также проверили медики данные о корреляции секса, питания и иных обстоятельств на уровне смертности.

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Регулярное употребление кофе снижает риск преждевременной смерти, пришли к выводу исследователи из Европейского сообщества кардиологов.

Влюбленная пара
© CC0 / Pixabay / stokpic
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Результаты масштабного исследования представили на конгрессе Европейского сообщества кардиологов, отмечает Sputnik Беларусь. Для изучения влияния кофе на здоровье медики следили за 20 тысячами людей на протяжении многих лет. 

Исследования о возможном положительном влиянии кофе на продолжительность жизни уже проводились, однако они были не столь масштабны и не учитывали разные диеты (например, средиземноморскую) и возрастные категории.

Начали изучение влияния кофе еще в 1999 году. Их полностью обследовали до эксперимента и следили за их здоровьем на протяжении многих лет. Также учитывалась частота питания и количество потребляемого кофе.

По итогам эксперимента медики обнаружили, что участники, которые потребляли по крайней мере четыре чашки кофе в день, имели меньший уровень смертности по сравнению с теми, кто имел изначально также же данные, однако кофе не употреблял.

Пришли ученые и к сенсационному выводу: на каждые два дополнительных чашки кофе в день риск смертности снижался на 22%.

Также проверили медики данные о корреляции секса, питания и иных обстоятельств на уровне смертности. В итоге они пришли к выводу, что минимум четыре чашки кофе в день — часть правильного и здорового питания, которое укрепляет здоровье.

Причины подобного влияния кофе на организм человека еще не изучены до конца.

Кофе и его свойства
© Sputnik / Sputnik Армения
Кофе и его свойства
Тема:
Утро с нами! (546)


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