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Пока вы спали: бушующий Париж и торжественный Кишинев

© AP Photo / Francois Mori
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Самое интересное за ночь (490)
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Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Более 130 тысяч человек по всей Франции приняли участие в акциях в поддержку свободы информации, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД.
В Париже на улицы вышли около 46 тысяч участников. Шествие в столице началось мирно, но затем хулиганы начали поджигать автомобили и киоски, бросать брусчатку и бутылки в полицейских.

​Глава МВД Франции Жеральд Дарманен рассказал, что в ходе столкновений пострадали десятки полицейских.

Ранее нижняя палата парламента Франции в первом чтении одобрила закон "О глобальной безопасности". Спорная 24-я статья была внесена в текст законопроекта под нажимом полицейских профсоюзов, которые жалуются на рост насилия в отношении блюстителей порядка. Однако журналистские объединения и правозащитники опасаются "несоразмерного нападения на свободу слова".

Кишинев к Новому году готов

А в столице Молдовы без потрясений. Несмотря на ЧП из-за коронавирусной инфекции, город готовится к Новому году. Понятно, что мероприятия пройдут без былого размаха, но душа, все-таки, просит праздника. Вечером в субботу в центре Кишинева установили новогоднюю елку. Это событие запечатлел на фото градоначальник Ион Чебан.

Скромненько, но со вкусом. В минималистском стиле, но зато с гирляндами. Высота ели, кстати 20 метров. 

"Совсем скоро этот максимально високосный год останется в прошлом...", - выразил надежду мэр.

Официальное открытие зимних праздников состоится 1 декабря.

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Самое интересное за ночь (490)


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