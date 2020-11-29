Пока вы спали: бушующий Париж и торжественный Кишинев

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КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Более 130 тысяч человек по всей Франции приняли участие в акциях в поддержку свободы информации, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД.

В Париже на улицы вышли около 46 тысяч участников. Шествие в столице началось мирно, но затем хулиганы начали поджигать автомобили и киоски, бросать брусчатку и бутылки в полицейских.

#SputnikVidéo | Un manifestant tenant une guitare et portant un gilet jaune s’est approché du canon à eau, il a été gazé au visage, plaqué au sol et emmené par la policehttps://t.co/Kd6byoNMuN pic.twitter.com/9wThTd2PMe — Sputnik France (@sputnik_fr) November 28, 2020

​Глава МВД Франции Жеральд Дарманен рассказал, что в ходе столкновений пострадали десятки полицейских.

Ранее нижняя палата парламента Франции в первом чтении одобрила закон "О глобальной безопасности". Спорная 24-я статья была внесена в текст законопроекта под нажимом полицейских профсоюзов, которые жалуются на рост насилия в отношении блюстителей порядка. Однако журналистские объединения и правозащитники опасаются "несоразмерного нападения на свободу слова".

Кишинев к Новому году готов

А в столице Молдовы без потрясений. Несмотря на ЧП из-за коронавирусной инфекции, город готовится к Новому году. Понятно, что мероприятия пройдут без былого размаха, но душа, все-таки, просит праздника. Вечером в субботу в центре Кишинева установили новогоднюю елку. Это событие запечатлел на фото градоначальник Ион Чебан.

Скромненько, но со вкусом. В минималистском стиле, но зато с гирляндами. Высота ели, кстати 20 метров.

"Совсем скоро этот максимально високосный год останется в прошлом...", - выразил надежду мэр.

Официальное открытие зимних праздников состоится 1 декабря.

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