Захарова ответила на призыв ФРГ говорить с Россией с позиции силы

Мария Захарова обратила внимание на зависимость Германии от США: "складированное в ФРГ" американское ядерное оружие — это "сила, а тоже не своя".

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о переговорах с РФ "с позиции силы".

"Это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем", — сказала Крамп-Карренбауэр, выступая несколько дней назад в Бундестаге.

Германия до сих пор находится "в очень интересной позиции — "зависимой страны в сфере безопасности", заявила Мария Захарова.

"И ведь не мой это вывод, что показательно. Я цитирую саму Аннегрет, признавшую, что ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без США", — написала официальный представитель МИД РФ на своей странице в Facebook.

Захарова подчеркнула, что в Германии расположен крупнейший после Японии американский зарубежный контингент, что "говорит о соответствующем характере американского присутствия в ФРГ". Кроме того, она отметила, что "складированное в ФРГ" американское ядерное оружие — это "сила, а тоже не своя".

"Когда сила есть, но она не твоя, ты ее не можешь контролировать, а распоряжаться ею тебе не дают, и при этом ты боишься ее лишиться — это признак зависимости. Проще говоря, позиция швах. Кстати, слово это пришло из Германии и означает "слабость, несостоятельность, некомпетентность", — заключила дипломат.

Ранее на выступление Аннегрет Крамп-Карренбауэр отреагировали в Минобороны РФ. Там напомнили, что "позиция силы" во внешней политике в XX веке уже приводила к трагическим последствиям и для всего мира, и для Германии.

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