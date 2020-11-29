19:51 29 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.51
  • USD17.23
  • RUB0.23
  • RON4.21
  • UAH0.61
Поиск
Астероид, архивное фото

Большой метеорит осветил Японию: падающее небесное тело засняли на видео

© CC BY 2.0 / Hubble ESA / Artist's view of watery asteroid in white dwarf star system GD 61
В мире
Получить короткую ссылку
32 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20201129/32688735/Bolshoy-meteorit-osvetil-Yaponiyu-padayuschee-nebesnoe-telo-zasnyali-na-video.html

Жители западных префектур, опубликовавшие видеозаписи, также говорили, что падение болида сопровождалось громким гулом.

КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Жители Японии сняли на видео падающий огненный шар. Как заявил агентству Kyodo директор муниципального планетария Акаси в префектуре Хего Такэси Иноуэ, болиды, яркость которых превышала бы свечение Венеры, можно увидеть достаточно редко.

"Мы полагаем, что последняя вспышка этого болида была сопоставима по яркости с полной Луной", – цитирует агентство слова Такэси Иноуэ.

Жители западных префектур, опубликовавшие видеозаписи на своих страницах, также говорили, что падение болида сопровождалось сильным гулом.

 Многочисленные видеозаписи огромного светящегося шара, рассекающего темное небо на западе Японии, были размещены японскими пользователями социальных сетей.

​По сообщениям японских СМИ, болид, или особо яркая падающая звезда, был зафиксирован на западе Японии в ночь на воскресенье. В частности, падение болида было зафиксировано камерами телеканала NHK, установленными в префектурах Миэ, Аити и других.

Как заявил агентству Киодо директор муниципального планетария Акаси в префектуре Хёго, болиды, яркость которых превышала бы свечение Венеры, можно увидеть достаточно редко.

"Мы полагаем, что последняя вспышка этого болида была сопоставима по яркости с полной луной", - цитирует агентство слова Такэси Иноуэ.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фото - "Я не могу их бросить" - женщина поселила дома 480 кошек и 12 собак
Бабушка стала звездой соцсетей благодаря своей невероятной гибкости
Видео - Возраст не помеха: самая гибкая бабушка на планете стала звездой соцсетей
Динамика лея по отношению к доллару США
Загадочный молдавский лей: молодой, но старше евро

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться