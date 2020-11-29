Большой метеорит осветил Японию: падающее небесное тело засняли на видео

Жители западных префектур, опубликовавшие видеозаписи, также говорили, что падение болида сопровождалось громким гулом.

КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Жители Японии сняли на видео падающий огненный шар. Как заявил агентству Kyodo директор муниципального планетария Акаси в префектуре Хего Такэси Иноуэ, болиды, яркость которых превышала бы свечение Венеры, можно увидеть достаточно редко.

"Мы полагаем, что последняя вспышка этого болида была сопоставима по яркости с полной Луной", – цитирует агентство слова Такэси Иноуэ.

Жители западных префектур, опубликовавшие видеозаписи на своих страницах, также говорили, что падение болида сопровождалось сильным гулом.

Многочисленные видеозаписи огромного светящегося шара, рассекающего темное небо на западе Японии, были размещены японскими пользователями социальных сетей.

​По сообщениям японских СМИ, болид, или особо яркая падающая звезда, был зафиксирован на западе Японии в ночь на воскресенье. В частности, падение болида было зафиксировано камерами телеканала NHK, установленными в префектурах Миэ, Аити и других.

Как заявил агентству Киодо директор муниципального планетария Акаси в префектуре Хёго, болиды, яркость которых превышала бы свечение Венеры, можно увидеть достаточно редко.

"Мы полагаем, что последняя вспышка этого болида была сопоставима по яркости с полной луной", - цитирует агентство слова Такэси Иноуэ.

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