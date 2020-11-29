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Детское Евровидение. Архивное фото

Видео - На детском "Евровидении-2020" победила представительница Франции

официальный сайт Детского Евровидения
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20201129/32689504/eurovision-kids-france-2020.html

По результатам голосования жюри и зрителей Валентина Тронель получила 200 баллов за исполнение песни J'imagine.

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Представительница Франции Валентина Тронель с песней J'imagine ("Я представлю себе") признана победительницей международного песенного конкурса "Детское Евровидение-2020", передает РИА Новости

Финал конкурса прошел в воскресенье в Польше в формате телемоста.

По результатам голосования профессионального жюри и зрителей юная певица набрала 200 баллов.

На втором месте оказалась представительница Казахстана Каракат Башанова, а на третьем – представительница Испании Солеа.

В финале конкурса приняли участие юные дарования из 12 стран: России, Беларуси, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.

Результат участников определялся по сумме голосования профессионального жюри и голосования зрителей на сайте конкурса. В отличие от взрослого "Евровидения", зрители могли голосовать за свою страну. При этом нужно было выбрать минимум троих понравившихся участников.

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