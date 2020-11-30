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Женщина в маске. Архивное фото

Пока все спали: режим ЧП в здравоохранении, ситуация с COVID-19 и перенос запуска ракеты

© Photo : Miroslav Rotari
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20201130/32690550/poka-vse-spali-rezhim-chp-v-zdravookhranenii-situatsiya-s-covid19-i-perenos-zapuska.html

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. В Молдове с 30 ноября до 15 января действует чрезвычайное положение в здравоохранении. Соответствующее решение ранее приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

Activitatea SAMU Botanica
© Sputnik / Mihai Caraus
Маски и запреты: опубликовано постановление о введении ЧП из-за COVID-19
Так, во всех общественных местах необходимо обязательно носить маски, соблюдать обязательную дистанцию 1 метр, а также запрещено собираться более трех человек.

Также запрещено выходить из дому лицам старше 63 лет без острой необходимости, за исключением: поездок по работе, когда деятельность не может осуществляться на расстоянии, похода за продуктами, поездки за медицинской помощью, которую нельзя откладывать; поездки по другим уважительным причинам, которые не могут быть отложены.

Действует и запрет нахождения на детских площадках, спортивных площадках, парках развлечений и зонах отдыха.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 62,7 миллиона.

Владимир Круглый.
© Sputnik / EVGENY ODINOKOV
Круглый: защищают ли медицинские маски от заражения коронавирусом
К 08.10 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 62 миллиона 730 тысяч 726. Из них 40 миллионов 127 тысяч 625 человек выздоровели, миллион 459 тысяч 317 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (13 миллионов 383 тысячи 320). Следом идут Индия (9 миллионов 431 тысяча 691) и Бразилия (6 миллионов 314 тысяч 740).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (2 миллиона 270 тысяч 573), Россия (2 миллиона 249 тысяч 890), Испания (миллион 628 тысяч 208), Великобритания (миллион 621 тысяча 305), Италия (миллион 585 тысяч 178), Аргентина (миллион 418 тысяч 807) и Колумбия (миллион 308 тысяч 376).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 742 тысячи 105 случаев заражения, в Румынии - 471 тысяча 536, а в Молдове - 107 тысяч 17.

Перенос запуска

Экипаж МКС записал поздравление, посвященное 20-летию ее заселения - видео.
YouTube / Roscosmos Media
Видео — Из космоса с любовью: экипаж МКС отметил 20-летие заселения станции
Старт российской ракеты-носитель "Союз" со спутником ОАЭ Falcon Eye с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен из-за неблагоприятных погодных условий, заявил глава компании Arianespace Стефан Израэль.

"Существует риск удара молнии, поэтому невозможно произвести пуск сегодня. Нет проблем, запустим завтра", - заявил глава компании, уточнив, что следующая попытка планируется на то же время. Трансляция запуска велась на сайте компании.

Falcon Eye - космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли, изготовленный в Европе в интересах минобороны ОАЭ. Спутник произведен консорциумом Airbus Defense and Space и Thales Alenia Space. Falcon Eye - это высокоэффективная программа оптического спутникового наблюдения Земли с очень высоким разрешением, дополненная специальной наземной системой для мониторинга, приема и обработки изображений. Она будет контролироваться и эксплуатироваться операторами ОАЭ.

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