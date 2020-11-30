Пока все спали: режим ЧП в здравоохранении, ситуация с COVID-19 и перенос запуска ракеты

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. В Молдове с 30 ноября до 15 января действует чрезвычайное положение в здравоохранении. Соответствующее решение ранее приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.
Также запрещено выходить из дому лицам старше 63 лет без острой необходимости, за исключением: поездок по работе, когда деятельность не может осуществляться на расстоянии, похода за продуктами, поездки за медицинской помощью, которую нельзя откладывать; поездки по другим уважительным причинам, которые не могут быть отложены.
Действует и запрет нахождения на детских площадках, спортивных площадках, парках развлечений и зонах отдыха.
Ситуация с коронавирусом
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 62,7 миллиона.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (13 миллионов 383 тысячи 320). Следом идут Индия (9 миллионов 431 тысяча 691) и Бразилия (6 миллионов 314 тысяч 740).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (2 миллиона 270 тысяч 573), Россия (2 миллиона 249 тысяч 890), Испания (миллион 628 тысяч 208), Великобритания (миллион 621 тысяча 305), Италия (миллион 585 тысяч 178), Аргентина (миллион 418 тысяч 807) и Колумбия (миллион 308 тысяч 376).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 742 тысячи 105 случаев заражения, в Румынии - 471 тысяча 536, а в Молдове - 107 тысяч 17.
Перенос запуска
"Существует риск удара молнии, поэтому невозможно произвести пуск сегодня. Нет проблем, запустим завтра", - заявил глава компании, уточнив, что следующая попытка планируется на то же время. Трансляция запуска велась на сайте компании.
Falcon Eye - космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли, изготовленный в Европе в интересах минобороны ОАЭ. Спутник произведен консорциумом Airbus Defense and Space и Thales Alenia Space. Falcon Eye - это высокоэффективная программа оптического спутникового наблюдения Земли с очень высоким разрешением, дополненная специальной наземной системой для мониторинга, приема и обработки изображений. Она будет контролироваться и эксплуатироваться операторами ОАЭ.
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