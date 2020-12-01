Пока все спали: встреча Санду и Филипа, ситуация с COVID-19, перенос запуска

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Избранный президент Майя Санду встретилась с лидером Демпартии Павлом Филипом. В ходе дискуссии стороны обсудили важные вопросы на уровне парламента, в том числе вопрос роспуска высшего законодательного органа страны. Об этом сообщили в пресс-службе Партии PAS.

Также на встрече речь шла о сложной экономической ситуации и санитарной обстановке в республике.

Санду обратила внимание на необходимость проведения досрочных парламентских выборов. По ее мнению, они позволят гражданам выбрать депутатов, которые будут их представлять, и дадут возможность запустить необходимые реформы.

У Шарова COVID-19

Экс-министр образования Молдовы Игорь Шаров сообщил, что заразился коронавирусом, но надеется вскоре вернуться к работе.

"В эти моменты я борюсь с вирусом COVID-19, но благодаря профессионализму героев наших дней – врачей, я получаю лечение и надеюсь, что очень скоро вернусь к своим обязанностям", - написал Шаров на своей странице в Facebook.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 63,2 миллиона.

К 08.20 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 63 миллиона 236 тысяч 804. Из них 40 миллионов 528 тысяч 816 человек выздоровели, миллион 467 тысяч 987 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (13 миллионов 541 тысяча 221). Следом идут Индия (9 миллионов 462 тысячи 809) и Бразилия (6 миллионов 335 тысяч 878).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (2 миллиона 275 тысяч 936), Франция (2 миллиона 275 тысяч 16), Испания (миллион 648 тысяч 187), Великобритания (миллион 633 тысячи 733), Италия (миллион 601 тысяча 554), Аргентина (миллион 424 тысячи 533) и Колумбия (миллион 316 тысяч 806).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 752 тысячи 343 случая заражения, в Румынии - 475 тысяч 362, а в Молдове - 107 тысяч 364.

Снова перенос

Запуск российской ракеты-носителя "Союз" со спутником ОАЭ Falcon Eye на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане снова отложен из-за неблагоприятных погодных условий, пишет РИА Новости

"Так как погодные условия были неблагоприятными (из-за риска удара молнии в полете) Arianespace решила прервать хронологию финального запуска VS24 за три минуты 54 секунды до старта", - сообщили в компании-оператора космодрома Arianespace в YouTube.

В ходе трансляции компания сообщила, что еще одна попытка запуска будет осуществлена "завтра".

В свою очередь, запуск нового узлового модуля "Причал" к российскому сегменту МКС отложен с сентября на ноябрь 2021 года, следует из проекта программы запусков к МКС. Согласно программе, запуск узлового модуля "Причал" планируется на 24 ноября 2021 года. В космос его доставит специализированный грузовой корабль-модуль "Прогресс М-УМ" на ракете-носителе "Союз-2.1б".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova