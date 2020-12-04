Пока все спали: поздравление Додона, ситуация с COVID-19 и массовая вакцинация

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон поздравил православных верующих, которые отмечают в пятницу Введение во храм Пресвятой Богородицы – один из двунадесяти праздников.

"Этот праздник напоминает нам о том моменте, когда Деву Марию в возрасте трех лет ее родители Иоахим и Анна привели в Иерусалимский Храм. Согласно народной традиции, этот праздник называется также "Овидением" и считается днем волшебства, полным суеверий. Мои поздравления по случаю великого святого праздника", - написал Додон в Facebook.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 65,2 миллиона.

К 08.20 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 65 миллионов 220 тысяч 557. Из них 41 миллион 931 тысяча 987 человек выздоровели, миллион 506 тысяч 251 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (14 миллионов 139 тысяч 577). Следом идут Индия (9 миллионов 571 тысяча 559) и Бразилия (6 миллионов 487 тысяч 84).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (2 миллиона 354 тысячи 934), Франция (2 миллиона 310 тысяч 271), Великобритания (миллион 678 тысяч 418), Испания (миллион 675 тысяч 902), Италия (миллион 664 тысячи 829), Аргентина (миллион 447 тысяч 732) и Колумбия (миллион 343 тысячи 322).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 793 тысячи 372 случая заражения, в Румынии - 492 тысячи 211, а в Молдове - 112 тысяч 307.

Начало вакцинации

В Минпромторге РФ сообщили, что общий объем произведенной вакцины "Спутник V" от коронавируса в ближайшее время достигнет двух миллионов доз, что позволит начать вакцинацию россиян.

"В ближайшее время общий объем произведенной вакцины "Спутник V" достигнет 2 миллионов доз - это позволит начать вакцинацию населения нашей страны. Объемы производства и ввода вакцины в гражданский оборот постоянно увеличиваются", - сказано в сообщении ведомства.

Трамп на инаугурации Байдена?

Президент России Владимир Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска. Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, заявил, что по согласованию с правительством для обкатки механизма массовой вакцинации с 4 декабря в столице РФ открывается электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.

Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, надеется, что нынешний президент Дональд Трамп придет на его инаугурацию. В интервью CNN Байден заявил, что приход Трампа "продемонстрирует мирную передачу власти".

Инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражения на выборах 3 ноября и оспаривает результаты выборов в ряде штатов.

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