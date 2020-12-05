Пока все спали: Додон о вакцине, ситуация с COVID-19 и решение Трампа

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КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон выразил надежду, что российская вакцина от коронавируса поступит в республику в ближайшее время.

"Буквально на этой неделе были переговоры по телефону между премьер-министром республики Молдова и премьер-министром РФ. Мы подали и официальную заявку. Мы очень надеемся, что в ближайшее время эта вакцина в Молдову попадет. Потому что пандемия растет, без вакцины мы не справимся", - заявил Додон в эфире телеканала "Россия-24".

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 65,9 миллиона.

К 08.25 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 65 миллионов 899 тысяч 441. Из них 42 миллиона 352 тысячи 21 человек выздоровел, миллион 518 тысяч 670 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (14 миллионов 367 тысяч 462). Следом идут Индия (9 миллионов 608 тысяч 211) и Бразилия (6 миллионов 533 тысячи 968).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (2 миллиона 382 тысячи 12), Франция (2 миллиона 321 тысяча 703), Великобритания (миллион 694 тысячи 800), Италия (миллион 688 тысяч 939), Испания (миллион 684 тысячи 647), Аргентина (миллион 454 тысячи 631) и Колумбия (миллион 352 тысячи 607).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 808 тысяч 828 случаев заражения, в Румынии - 500 тысяч 273, а в Молдове - 113 тысяч 829.

Трамп закон подписал

Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом "Акт Родченкова" о борьбе с допингом во всем мире с помощью американских судов, сообщил Белый дом, который цитирует РИА Новости.

Дроны-наводчики ракет

"Президент подписал закон 835, "Антидопинговый акт Родченкова 2019 года", который влечет уголовные санкции против определенных лиц, вовлеченных в международные допинговые сговоры и требует возмещения ущерба для жертв подобных сговоров", - говорится в сообщении Белого дома.

Российские оборонные предприятия начали разработку новейшего комплекса дальнего радиолокационного дозора на базе беспилотника вертолетного типа, который будет наводить зенитные ракеты на ударные дроны противника, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"С ноября ведется разработка беспилотного вертолета дальнего радиолокационного дозора, который будет отслеживать малоразмерные и малоскоростные беспилотники противника на малых и предельно малых высотах и обеспечивать наведение на них зенитных ракетных комплексов войсковой противовоздушной обороны", - рассказал собеседник агентства.

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