Пока все спали: землетрясение, ситуация с COVID-19 и "Песня года"

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Вечером в субботу в Румынии произошло третье за день землетрясение. Согласно данным Национального института физики земли, толчок зарегистрировали в 20.54. Его магнитуда составила 3,4. А очаг находился в уезде Бузэу на глубине 141 километра.

До этого, в 16.33 в уезде Вранча приборы сейсмологов зафиксировали колебания земной коры, магнитуда равнялась 2,7, а в 04.01 в Бузэу был еще один толчок магнитудой 2,2.

Всего в декабре в Румынии зарегистрировали четыре землетрясения, три из которых - накануне. В Молдове толчки, магнитудой около 3, произошедшие в стране-соседке, не ощущаются.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 66,5 миллиона.

К 08.25 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 66 миллионов 540 тысяч 34. Из них 42 миллиона 789 тысяч 879 человек выздоровели, миллион 528 тысяч 868 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (14 миллионов 581 тысяча 337). Следом идут Индия (9 миллионов 644 тысячи 222) и Бразилия (6 миллионов 577 тысяч 177).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (2 миллиона 410 тысяч 462), Франция (2 миллиона 334 тысячи 626), Великобритания (миллион 710 тысяч 379), Италия (миллион 709 тысяч 991), Испания (миллион 684 тысячи 647), Аргентина (миллион 459 тысяч 832) и Колумбия (миллион 362 тысячи 249).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 822 тысячи 985 случаев заражения, в Румынии - 508 тысяч 345, а в Молдове - 115 тысяч 557.

Китайский зонд "Чанъэ-5"

Модуль для взлета китайского возвращаемого аппарата "Чанъэ-5" успешно состыковался с орбитальным и возвращаемым модулем и перегрузил образцы грунта, взятые с поверхности Луны, на возвращаемый модуль, говорится в сообщении программы Китая по изучению Луны.

Третьего декабря модуль для взлета после сбора образцов реголита успешно взлетел с поверхности Луны и вышел на заданную орбиту.

Лауреаты "Песни года"

На стадионе "ВТБ Арена" (Центральный стадион "Динамо") в Москве вечером 5 декабря состоялось награждение лауреатов ежегодного фестиваля "Песня года".

Диана Арбенина на концерте "Песня года - 2020" © Sputnik / Кирилл Каллиников

Певец Дима Билан на концерте "Песня года - 2020" © Sputnik / Кирилл Каллиников 1 / 2 © Sputnik / Кирилл Каллиников Диана Арбенина на концерте "Песня года - 2020"

"Певицей года" стала лидер рок-группы "Ночные Снайперы" Диана Арбенина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диана Арбенина.НочныеСнайперы (@thenightsnipers)

Звание "Певца года" присудили популярному исполнителю Диме Билану.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)

Выступила на этом концерте и София Ротару, которая в 2018 году отказалась от выступления на "Песне года", в которой участвовала с 1973 года, объяснив это ситуацией на Украине.

© Sputnik / Кирилл Каллиников София Ротару на концерте "Песня года - 2020"

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova