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Северный поток — 2.

Германия: санкции против "Северного потока — 2" несовместимы с международным правом

© Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Sputnik Молдова
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Позиция Берлина была вновь озвучена в связи с появившимися в германской прессе высказываниями аккредитованного в стране временного главы американской дипмиссии.

КИШИНЕВ, 7 дек — Sputnik. Германия отвергает экстерриториальные санкции, которые могут быть направлены против фирм, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток — 2", заявила представительница министерства энергетики ФРГ Анна Софи Айхлер.

Ранее исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл заявила газете Handelsblatt, что строительство "Северного потока 2" направлено на то, чтобы "обойти Украину и расколоть Европу", и призвала власти ФРГ и ЕС наложить мораторий на строительство трубопровода.

"Вы знаете нашу позицию по "Северному потоку 2", а именно по возможным санкциям. Мы их отвергаем, так как не считаем совместимыми с международным правом экстерриториальные санкции. В этом изменений нет. В том, что касается продолжения строительства, вы должны обращаться к предприятиям", - заявила Айхлер на брифинге в понедельник, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Куинвилл.

Северный поток-2, архивное фото
AP Photo / Dmitry Lovetsky
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. После этого "Газпром" официально не сообщал, с помощью каких судов будет достроена незавершенная часть проекта.

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