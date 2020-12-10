Пока все спали: находка в Брюсселе, нобелевские лауреаты и карантин

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КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. В здании администрации брюссельского района Сен-Жиль искусствоведы, сами не ожидая того, нашли картину "Святое семейство" знаменитого фламандского художника, современника и ученика Рубенса Якоба Йорданса. Полотно датировано началом XVII века.

Удача улыбнулась сотрудникам Королевского института культурного наследия, которые проводили инвентаризацию культурных ценностей в Сен-Жиле, пишет РИА Новости. Они совершенно случайно наткнулись на неизвестное полотно в одном из кабинетов здания администрации, где оно провисело почти 60 лет. Картина привлекла внимание специалистов и ее взяли на исследование.

Тщательно изучив возраст деревянных панелей, краски, технику рисунка, ученые пришли к ошеломляющему выводу: в здании районной администрации Брюсселя все последние годы висело неизвестное ранее и одно из наиболее ранних полотен Якоба Йорданса. Вероятнее всего, картина была написана в 1617 или 1618 году, и возможно, в мастерской самого Рубенса.

Картина передана на реставрацию и через год будет выставлена в Королевском музее изящных искусств Бельгии в Брюсселе.

За нобелевкой - без карантина

От обязательного десятидневного карантина, необходимого в Норвегии для всех прибывающих в страну, освободят представителей Всемирной продовольственной программы ООН, прибывающих в Осло на вручение Нобелевской премии мира. Но с оговоркой: тест на коронавирус у делегатов должен быть отрицательным.

Сейчас в Норвегии карантин для абсолютного большинства приезжающих в страну обязателен, а вышеназванное исключение из этого правила было предоставлено властями по запросу Нобелевского комитета.

Нобелевскую премию мира за "усилия в борьбе с голодом, вклад в достижение мира в зонах конфликтов и деятельность по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов" Всемирная продовольственная программа ООН получила 9 октября нынешнего года.

Торжественное вручение состоится в Осло 10 декабря – в годовщину смерти Альфреда Нобеля. Вторая церемония обычно проходит в тот же день в Стокгольме, где почетную награду вручают лауреатам по медицине, физике, химии, литературе и экономике.

Ситуация с коронавирусом в мире

Число зараженных COVID-19 на планете превысило 68 миллионов человек. Власти многих стран продолжают ужесточать меры эпидзащиты. Так, в Швейцарии за отсутствие маски в общественных местах штраф составит 230 евро, а за нарушение самоизоляции или карантина — почти 1400. Украина с 8 по 24 января вводит строгий карантин (локдаун). В китайском городе Чэнду выявили четыре новых случая вируса и объявили режим военного положения. Даже Мюнхенскую конференцию по безопасности, намеченную ранее на февраль, перенесли на неопределенный срок.

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