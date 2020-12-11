Видео — Испытание гиперзвукового "Циркона": из Белого моря по наземной цели

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Российские военные провели испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщили журналистам в Минобороны.

"Циркон" запустили с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области. Ракета пролетела 350 километров и успешно поразила мишень. Скорость ее полета превысила восемь Махов. В Минобороны маневры признали успешными.

Районы проведения ракетного пуска закрыли при участии сил Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Эти учения стали первыми испытаниями "Циркона" со стрельбой по береговой цели и третьими с борта фрегата. Запуск "Циркона" с "Адмирала Горшкова" проходил в октябре и ноябре, обе стрельбы выполнялись по морским мишеням. Их также признали успешными.

Ракета "Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, ее скорость полета достигает 8-9 скоростей звука, максимальная дальность стрельбы — до 1000 км.

Пресс-служба Минобороны РФ Первый запуск "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков".

По завершении госиспытаний в 2020-2021 годах гиперзвуковой комплекс должен поступить на вооружение подводных и надводных кораблей Военно-морского флота, отмечал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Помимо морской версии, президент Владимир Путин ранее упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.

Фрегат "Адмирал Горшков" — головной фрегат проекта 22350 Северного флота. Основное вооружение корабля составляют 16 универсальных вертикальных пусковых установок, которые могут применять ракеты "Калибр", "Оникс" или "Циркон".

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