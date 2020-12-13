Оправимся от потрясений: финансовый гороскоп на 2021 год

Белый металлический Бык благосклонен к тем, кто не боится много работать. Поэтому и финансовая удача будет на стороне тех, кто не ждет подарков судьбы. За упорные старания хозяин года щедро отблагодарит.

Овен

© Sputnik / MARIA TSIMINTIA Знаки Зодиака - Овен

Представители этого знака Зодиака отличаются бережливостью. Они хорошо знают, как правильно распределить деньги – сколько потратить на удовольствия, сколько выделить на питание, а сколько отложить на "черный день". В год Белого металлического Быка доходы Овнов будут стабильными. Больших богатств хозяин года не сулит, однако денег будет достаточно даже для того, чтобы отложить кругленькую сумму на банковский депозит. Это позволит Овнам чувствовать себя увереннее. Никто не знает когда закончится пандемия, и когда придется достать "заначку".

Телец

© Sputnik / MARIA TSIMINTIA Знаки Зодиака - Телец

Год хорош в финансовом плане. Особенно уверенно будут чувствовать себя те Тельцы, которые занимаются бизнесом. В 2021-м они начнут оправляться от потрясений, дела опять пойдут в гору. Будьте аккуратны при заключении новых контрактов. Невнимательность может обернуться финансовыми потерями. В наступающем году Тельцы не только смогут хорошо заработать, им еще предстоят серьезные траты. В основном это будут расходы на домашние нужды – ремонт квартиры, покупку новой мебели, образование детей.

Близнецы

Знаки Зодиака - Близнецы

Многих Близнецов в 2021 году ждет повышение по службе. Начальство обратит внимание на ваши старания и отметит их не только новой должностью, но и увеличением оклада. Благодаря этому Близнецы смогут осуществить давно задуманное. Например, взять кредит под покупку нового жилья. Смело решайтесь на кардинальные действия. Звезды на вашей стороне. Единственное, о чем предупреждает Белый металлический Бык, - хорошенько просчитайте все риски и не переоценивайте свои возможности. Тогда траты не будут в тягость. Финансовый гороскоп на следующий год также предупреждает Близнецов о том, что не стоит давать в долг крупные суммы.

Рак

Знаки Зодиака - Рак

Раки не склонны верить в подарки судьбы, но 2021-й год готовит им сюрпризы. Некоторые представители этого знака Зодиака могут выиграть в лотерею или получить неожиданное наследство. Другие постоянно будут ощущать, что удача находится на их стороне. Раки могут внезапно получить премию или найти возможность подработать, не прилагая для этого больших усилий. Звезды советуют Ракам не бояться тратить деньги на себя. Позаботьтесь о своем здоровье. Потратьте лишние деньги на диагностику и профилактику. Это будет хорошей инвестицией в себя.

Лев

Знаки Зодиака - Лев

Львы привыкли жить на широкую ногу и не отказывать себе в мелочах. В следующем году придется немного затянуть пояса и даже вспомнить о том, что надо экономить. Такая ситуация может возникнуть в январе, после того как представители этого знака Зодиака отметят новогодние праздники на широкую ногу. Впрочем, из финансовых трудностей Львы выйдут достойно и уже к началу весны забудут о том, что испытывали дискомфорт. Вторая половина года с финансовой точки зрения будет более спокойной. Львам больше не понадобится тратить крупные суммы, а тех денег, которые у них есть, хватит, чтобы жить в удовольствие.

Дева

Знаки Зодиака - Дева

В наступающем году финансовая удача будет на стороне представителей творческих профессий. Их таланты оценят заказчики, и гонорары начнут расти. Звезды советуют представителям этого знака Зодиака не скупиться и инвестировать в саморазвитие. Потратьте деньги на курсы повышения квалификации, изучение языков и поездки по обмену опытом. В скором времени вы почувствуете, что такие вложения приносят дивиденды в виде достойной оплаты труда. Чаще радуйте близких, не бойтесь расставаться с деньгами. В 2021 году отношения с родными будут для вас на первом месте.

Весы

Знаки Зодиака - Весы

Вы с легкостью будете решать самые нестандартные задачи. В 2021-м деньги Весам понадобятся как никогда. Увеличатся текущие расходы, кроме того, Весы будут не против совершить крупные покупки. Благодаря способности Весов анализировать и искать золотую середину в следующем году им не придется сильно экономить. В поисках дополнительного дохода некоторые представители этого знака Зодиака заведут новые деловые знакомства. Середина осени – это время, когда Весы ждет настоящий финансовый успех. Им поступят интересные предложения, от которых сложно будет отказаться.

Скорпион

Знаки Зодиака - Скорпион

Год будет важен с точки зрения планирования финансов. В целом он будет определяться стабильностью, однако Скорпионы начнут серьезно задумываться о том, что пора сделать существенный рывок вперед. 2021-й скорее станет подготовительным годом к серьезным переменам. Скорпионы приступят к поиску более оплачиваемой работы. Некоторые представители этого знака окончательно решат для себя, что больше не хотят работать на чужого дядю и начнут собственный бизнес. Любые начинания в наступающем году обречены на финансовый успех. Звезды советуют Скорпионам не бояться строить самые смелые планы.

Стрелец

Знаки Зодиака - Стрелец

Финансовое положение многих представителей этого знака Зодиака и так достаточно стабильное. Поэтому им понадобится мотивация для того, чтобы сделать решительный шаг вперед. Больше зарабатывать в 2021 году будут семейные Стрельцы. Растущие аппетиты домочадцев заставят их искать дополнительные заработки. Наиболее благоприятный период в финансовом плане – лето следующего года. Некоторые Стрельцы смогут приумножить доход благодаря правильно сделанным инвестициям. Хорошо пойдут дела у тех, кто задействован в сфере обслуживания и общепита.

Козерог

Знаки Зодиака - Козерог

В наступающем году Козероги пересмотрят свои взгляды на финансы. Некоторые представители этого знака решат, что им надо меньше тратить, другие придут к выводу, что пора больше зарабатывать. Исходя из этого и будет складываться финансовый гороскоп на 2021 год. Белый металлический Бык не советует Козерогам расслабляться и плыть по течению. Не упускайте новые возможности, иначе потом сильно об этом пожалеете. Те, кто будет держать нос по ветру, в будущем приумножат свое благосостояние. Тем более что к концу года представителям этого знака Зодиака опять очень сильно понадобятся деньги.

Водолей

Знаки Зодиака - Водолей

Поддержка друзей и деловых партнеров поможет преодолеть финансовые трудности, которые возникнут в следующем году. Ничего критичного не произойдет, однако весной представители этого знака Зодиака изрядно понервничают из-за денег. Серьезные траты ждут тех, кто планирует сменить жилье или машину. Имеющихся средств может не хватить для воплощения давней мечты. Впрочем, уже к июлю все финансовые страсти улягутся, и Водолеи вновь почувствуют устойчивую почву под ногами. Неожиданная прибыль обрадует представителей этого знака Зодиака, и они не поскупятся на подарки для самых близких.

Рыбы

Знаки Зодиака - Рыбы

Не расходуйте сверх лимита, и тогда не будет финансовых проблем. Рыбы не любят себе отказывать в мелких удовольствиях и порой не понимают, куда же так быстро ушла кругленькая сумма. Звезды советуют представителям этого знака Зодиака составить список приоритетов и строго его придерживаться. Только в этом случае порядок в финансах гарантирован. Деньги в 2021 году будут поступать равномерно, без перебоев. Поэтому, если и возникнут финансовые неурядицы, Рыбы сами будут в этом виноваты. Звезды советуют представителям этого знака Зодиака начать откладывать деньги. И тогда они почувствуют себя более уверенно.

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