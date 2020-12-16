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Мигранты на стройке

Пока все спали: мигранты в РФ, встреча Красносельского с Козаком и ситуация с COVID-19

© Sputnik / Максим Блинов
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20201216/32908782/poka-vse-spali-migranty-v-rf-vstrecha-krasnoselskogo-s-kozakom-i-situatsiya-s-covid-19.html

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КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik. Количество мигрантов в России к текущему моменту составляет порядка 6 миллионов, ежегодно эта цифра колеблется от 9 до 11 миллионов, сообщает МВД РФ, пишет РИА Новости.

"В Российской Федерации ежегодно находится от 9 до 11 миллионов иностранных граждан. В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет примерно 6 миллионов человек (6,3 миллиона)", - говорится в ответе на соответствующий запрос.

А разрешение на временное проживание или вид на жительство есть примерно у 1 миллиона человек.

Юрий Крупнов.
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Также в МВД сообщили, что большинство учтенных трудовых мигрантов работают в РФ на основании патентов. В этом году их число снизилось до 1,3 миллиона. Для сравнения - в 2019-м 1,7 миллиона иностранцев трудились в России на основании патентов.

Миграционный патент подтверждает право иностранных граждан, прибывающих в РФ в безвизовом порядке, осуществлять трудовую деятельность на территории региона. Это распространяется на граждан Молдовы, Украины, Абхазии, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана. Гражданам стран-членов Евразийского экономического союза оформление патента не требуется.

Встреча Красносельского с Козаком

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский обсудил с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком переговорный процесс по приднестровскому урегулированию и поддержку проживающих в Приднестровье соотечественников. Об этом говорится в сообщении его пресс-службы.

"Собеседники предметно обсудили широкий круг вопросов, включая актуальные факторы и новые тенденции в развитии общерегиональной обстановки. Отдельное внимание было уделено анализу текущего состояния переговорного процесса", - говорится в сообщении.

Блокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры, лето 2012 года.
© Sputnik / Сергей Кузнецов
Фото - Миротворцы на Днестре: 28 лет спокойствия в регионе
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Красносельский высоко оценил сложившийся системный характер российско-приднестровского взаимодействия, выразив особую признательность руководству РФ за многолетнюю успешную миротворческую операцию, более 28 лет сохраняющую мир и стабильность на Днестре.

Также в ходе дискуссии стороны обсудили вопросы консульской и социально-гуманитарной поддержки российских соотечественников в Приднестровье, развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества по наиболее перспективным направлениям.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 73,5 миллиона.

К 08.15 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 73 миллиона 475 тысяч 980. Из них 41 миллион 615 тысяч 682 человека выздоровели, миллион 635 тысяч 427 человек погибли.

Владимир Круглый.
© Sputnik / EVGENY ODINOKOV
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На первой строчке по числу инфицированных остаются США (16 миллионов 716 тысяч 777). Следом идут Индия (9 миллионов 932 тысячи 547) и Бразилия (6 миллионов 970 тысяч 34).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (2 миллиона 682 тысячи 866), Франция (2 миллиона 447 тысяч 406), Турция (миллион 898 тысяч 447), Великобритания (миллион 893 тысячи 436), Италия (миллион 870 тысяч 576), Испания (миллион 762 тысячи 212) и Аргентина (миллион 510 тысяч 203).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 934 тысячи 161 случай заражения, в Румынии - 565 тысяч 758, а в Молдове - 128 тысяч 656.

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