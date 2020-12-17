Пока все спали: принятие бюджетов, полеты из Молдовы в РФ и ситуация с COVID-19

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Депутаты молдавского парламента приняли во втором чтении законопроекты о государственном бюджете, налогово-бюджетной политике, бюджетах социального и медицинского страхования на 2021 год.

Проекты госбюджета и налогово-бюджетной политики поддержали 56 парламентариев.

Так, доходы госбюджета запланированы в размере 41,415 миллиарда леев, это на 11,3% больше, чем в нынешнем. Расходы бюджета в 2021 году - 55,399 миллиарда леев - на 4,1% больше, чем в 2020 году.

Дефицит бюджета 2021 - 13,984 миллиарда леев. Покрывать его планируется за счет внешнего финансирования и продажи государственной собственности.

В проекте налогово-бюджетной политики, как сообщили в пресс-службе парламента, содержатся поправки в 43 закона. Цель - приведение законодательства в соответствие с экономическими и социальными процессами, связанными с эпидемиологической ситуацией на национальном и международном уровне, а также консолидация возможностей госинститутов для сборов бюджетных поступлений, эффективное налоговое и таможенное администрирование и поддержка бизнеса.

В бюджет соцстраха включена поправка, которая предусматривает единовременную финансовую помощь в размере 1000 леев получателям пенсий и социальных выплат, чей ежемесячный доход не превышает 4000 леев. Эту помощь получат около 696 тысяч человек.

Полеты из Молдовы в Россию

Избранный президент Молдовы Майя Санду раскритиковала принятие указанных законопроектов, отметив, что они "были приняты в спешке". В Facebook она написала, что стране необходимы досрочные парламентские выборы.

С 25 декабря авиакомпания "Аэрофлот" запускает чартерные рейсы из международного аэропорта Кишинева в московский аэропорт "Шереметьево" с периодичностью два раза в неделю (по пятницам и воскресеньям, рейс SU 1845, вылет в 01.35 и прибытие в 05.35 по местному времени). Об этом сообщили в посольстве России в Молдове.

В диппредставительстве обратили внимание на то, что "российские граждане, прибывающие домой, должны заполнить "Анкету для прибывающих авиарейсами в Россию для пересечения границы" на борту самолета либо в электронном виде ("Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию"), а также в течение трех календарных дней со дня прибытия пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной электронной форме. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)".

"Иностранные граждане, имеющие основания на въезд в РФ, при пересечении российской госграницы обязаны предъявить должностным лицам, осуществляющим санитарно-карантинный контроль, медицинский документ (на русском или английском языках) об отсутствии коронавирусной инфекции с подтверждением отрицательного результата лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации", - сказано в сообщении посольства.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 74,2 миллиона.

К 08.25 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 74 миллиона 210 тысяч 350. Из них 41 миллион 977 тысяч 327 человек выздоровели, 1 миллион 648 тысяч 956 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (16 миллионов 964 тысячи 180). Следом идут Индия (9 миллионов 956 тысяч 557) и Бразилия (7 миллионов 40 тысяч 608).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (2 миллиона 708 тысяч 940), Франция (2 миллиона 465 тысяч 126), Турция (1 миллион 928 тысяч 165), Великобритания (1 миллион 918 тысяч 736), Италия (1 миллион 888 тысяч 144), Испания (1 миллион 773 тысячи 290) и Аргентина (1 миллион 517 тысяч 46).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 945 тысяч 218 случаев заражения, в Румынии - 571 тысяча 749, а в Молдове - 130 тысяч 329.

Медали на Кубке мира

Анастасия Никита в весовой категории до 57 килограммов выиграла золото Кубка мира по борьбе, который проходит в Белграде с 12 по 18 декабря.

Другая молдавская спортсменка Мариана Кердивара-Ешану (вес до 59 килограммов) завоевала второе место.

Также серебро еще у одной представительницы Молдовы Ирины Рынгач (вес до 65 килограммов).

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova