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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль — о "бункере Путина", его смартфоне и "вакцине для президента"

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
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Sputnik Молдова
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Пресс-секретарь российского лидера внес ясность по ряду тем, отвечая на вопросы аудитории в радиоэфире.

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких бункеров у президента России нет.

"Вы сами видите, что никаких бункеров нет. И такой активный глава государства, как Путин, не может сидеть ни в каком бункере", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Резиденция в Ново-Огарево.
© Sputnik / Юрий Абрамочкин
Впервые на видео - Комната отдыха в резиденции Путина в Ново-Огарево
В том, что касается прививки от коронавируса, пресс-секретарь сообщил, что для президента России Владимира Путина, чья возрастная категория пока не позволяет ее сделать, исключения не будет.

"Никто никогда не будет делать отдельно прививку для кого-то одного, даже если это глава государства", - сказал Песков, отвечая на вопрос в эфире радио КП, почему российские ученые не создадут вакцину специально для первого лица.

"Эта вакцина требует определенных данных, поэтому исследования проводятся именно на этих группах. Об этом и говорил президент", — добавил он.

Пресс-секретарь президента также рассказал, что глава государства Владимир Путин пользуется интернетом, но смартфона у него нет.

В эфире радио "Комсомольская правда" на вопрос ведущего о том, пользуется ли Путин интернетом, он ответил утвердительно.

"Но смартфона у него нет", — добавил Песков.

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