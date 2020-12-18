Кремль — о "бункере Путина", его смартфоне и "вакцине для президента"

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких бункеров у президента России нет.
"Вы сами видите, что никаких бункеров нет. И такой активный глава государства, как Путин, не может сидеть ни в каком бункере", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
"Никто никогда не будет делать отдельно прививку для кого-то одного, даже если это глава государства", - сказал Песков, отвечая на вопрос в эфире радио КП, почему российские ученые не создадут вакцину специально для первого лица.
"Эта вакцина требует определенных данных, поэтому исследования проводятся именно на этих группах. Об этом и говорил президент", — добавил он.
Пресс-секретарь президента также рассказал, что глава государства Владимир Путин пользуется интернетом, но смартфона у него нет.
В эфире радио "Комсомольская правда" на вопрос ведущего о том, пользуется ли Путин интернетом, он ответил утвердительно.
"Но смартфона у него нет", — добавил Песков.
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