Союз выстоял — как план "Барбаросса" похоронил его создателей 

В Германии 80 лет назад была утверждена директива № 21, предусматривавшая агрессию против СССР. Именно она стала началом конца Третьего рейха.

В декабре 1940 года на повестке дня вермахта стояло проведение двух крупных операций. Одна из них, получившая кодовое название "Морской лев", готовилась для военных действий против Великобритании. Ей суждено было стать одним из многих нереализованных "прожектов" Третьего рейха. Вторая, под номером № 21, была названа в честь императора Священной Римской империи Фридриха Барбароссы, и предполагала молниеносный разгром вооруженных сил Советского Союза.

Зашифровку военных операций кодовыми наименованиями придумали, чтобы не только засекретить их замысел, но и упростить для разработчиков и исполнителей само понимание будущего сражения. Это исключительно штабная "фишка" использовалась немецким командованием в годы Второй мировой войны с присущим фашистскому руководству "рыцарским" романтизмом. Операция "Вайс" - план вторжения в Польшу, "Гельб" - война с Францией, "Везерюбунг" - захват Дании и Норвегии.

План "Восточного похода" на Советский Союз готовился в обстановке строжайшей секретности. К разработке привлекли маститых офицеров-штабистов вермахта, имевших за плечами опыт Первой мировой войны и боевых действий в Европе с начала сентября 1939 года.

Сегодня текст директивы № 21 можно прочесть в открытых источниках, получить представление о высоком уровне военно-стратегического искусства Германии, направленного на уничтожение Красной армии и захват огромных территорий Советского Союза, вплоть до Архангельска и Астрахани.

К нападению на СССР предполагалось привлечь и войска союзных фашисткой Германии стран. Особую роль должны были сыграть Финляндия и Румыния. Согласно плану, войска союзников планировалось подчинить немецкому командованию. Интересный момент: если финнам немцы всерьез доверяли прикрытие своей северной группы войск и планировали вести совместные боевые действия на этом направлении, то румынским войскам отводилась другая задача: "своими отборными силами поддержать наступление германских войск на южном фланге по крайнем мере в начале его, сковать силы противника там, где не введены в действие германские войска, а в остальном нести вспомогательную службу в тыловых районах".

© Sputnik Немецкая авиация бомбит советские города. Июнь 1941-го года.

Вероятно, сыграло свою роль недоверие к боевым качествам армии Королевской Румынии. Мог ли знать тогда, зимой 1940-го, один из авторов-разработчиков плана "Барбаросса", будущий генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс, что румынская неустойчивость в заснеженных сталинградских степях будет стоить его 6-й армии жизни, а ему – военной карьеры и несмываемого позора?

Кстати, из всех авторов плана войны против Советского Союза, у Паулюса, пожалуй, самая завидная судьба. Он умер в своей постели спустя 12 лет после окончания Второй мировой войны. Его коллега, генерал-фельдмаршал Браухич, принимал участие не только в разработке, но и в реализации похода на СССР. Обломав зубы на подступах к Москве, в декабре 1941 года был снят с должности. В 1945 году он попал в плен к американцам и скончался в госпитале для военнопленных. Фельдмаршалы Гальдер и Рундштедт побывали в американском плену, выйдя на свободу спустя несколько лет.

Генерал-фельдмаршал Кейтель приложил руку не только к разработке, но и к непосредственной реализации плана "Барбаросса". В мае 1941 года он подписал приказ "О применении военной подсудности в районе "Барбаросса" и об особых мерах войск", который предписывал беспощадное уничтожение партизан, наделение офицеров вермахта безраздельной властью на оккупированных территориях, вплоть до организации массовых репрессий против мирного населения. Миллионы жизней советских людей одним росчерком пера были объявлены вне закона. Спустя 4 года, в мае 1945 года, генерал-фельдмаршал Кейтель подпишет безоговорочную капитуляцию фашисткой Германии. Его будет судить международный трибунал, который отправит военного преступника на виселицу.

Главный идейный вдохновитель "Барбароссы", фюрер "непобедимого тысячелетнего Рейха" Адольф Гитлер завершил свою переполненную преступлениями жизнь на заднем дворе имперской канцелярии под грохот советской артиллерии, штурмующей Берлин. Его планам мирового господства, предполагавшего уничтожение сотен миллионов людей, не суждено было исполниться. Красная армия, разгромленная в гитлеровских фантазиях, на деле оказала захватчикам яростное сопротивление. Москву и Ленинград немцы лицезрели лишь в бинокли, не одолев последних километров на подступах к двум главным городам России. Сталинградская битва ознаменовала первый общегерманский траур по погибшей армии Паулюса. Курская дуга затянулась петлей на шее вермахта. В 1944 году Красная армия полностью освободила территорию Советского Союза, а затем и всю Европу от фашистского ига.

Мировая военная история хранит немало названий битв, сражений, боевых операций. Особым почетом пользуются сражения за родную землю, в которых народная армия смогла одолеть захватчиков.

В нашей памяти навечно останутся операции "Румянцев", "Кутузов", "Суворов", "Багратион", в ходе которых наши деды и прадеды отстаивали свободу и независимость Родины. Они доказали всему миру, что "Барбаросса" и любой другой завоеватель, пришедший на нашу землю с мечом, от меча и погибнет.

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