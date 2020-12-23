Военно-морские итоги года: "цирконизация" и 40 новых кораблей ВМФ России

Корабли, авиация и береговые войска ВМФ надежно обеспечивают безопасность РФ вблизи и вдали от родных берегов, располагая для этого современным вооружением и техникой, всеми видами обеспечения, трансконтинентальной логистикой и данными космической разведки. Ракетные подводные атомные крейсеры планово и непрерывно несут боевую службу в назначенных районах Мирового океана.
ВМФ России в 2020 году получил около 40 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, в том числе головной атомный подводный крейсер "Князь Владимир", проекта "Борей-А", вооруженный межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава" с современным комплексом средств преодоления противоракетной обороны. Американское аналитическое издание Military Watch пишет о "Бореях": "Новые корабли оснащены четырьмя дополнительными ракетными блоками, что в общей сложности составляет 16 баллистических ракет межконтинентальной дальности, каждая из которых несет 6-10 ядерных боеголовок".
Россия строит не "москитный", а ракетно-ядерный флот с гиперзвуковым акцентом.
Кроме уже полученных в 2020 году семи могущественных боевых кораблей и двух атомных подводных лодок проектов 955А и 885М, продолжается строительство 16 и модернизация 19 надводных кораблей дальней морской зоны, а также строительство стратегических субмарин проекта "Борей-А", многоцелевых атомных "Ясеней-М", дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3. Общее количество строящихся и модернизируемых боевых кораблей дальней морской зоны составляет 41 единицу, и это хороший задел на будущее.
Флот планирует в 2021 году принять в свой состав четыре подводные лодки (в том числе два атомных подводных стратега-ракетоносца проекта "Борей-А" – "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов"), шесть надводных кораблей, более 20 катеров и судов обеспечения, а также десятки новых летательных аппаратов.
В боевом составе ВМФ за год были сформированы новые мотострелковая дивизия и береговая ракетная бригада (по количеству береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" достигнуты 74% от потребностей, определенных Минобороны РФ). Динамично развивается военная инфраструктура Черноморского флота (новейшая система автоматического освещения надводной обстановки и глубокая модернизация системы управления) и Каспийской флотилии (новая база в Каспийске). В Севастополе и Калининграде начинается строительство радиолокационных станций (РЛС) "Яхрома" загоризонтного обнаружения воздушных целей.
Зеркальные меры
Госпрограмма вооружения 2018 – 2020 годов объемом 551 млрд рублей успешно завершена. Уровень современных вооружений в ВМФ превысил 63% (в целом по ВС РФ – 70,1%). Заметим, Россия не стремится подстегивать гонку вооружений, и в уходящем году прагматично переместилась с 8-го на 9-е место в мире по военным расходам – после США, Китая, Саудовской Аравии, Индии, Великобритании, Германии и Японии.
Состоялся качественный скачок в освоении ВМФ новых технологий боевого применения ракетного оружия, и несколько успешных испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" морского базирования позволяют назвать 2020 год "цирконовым". На расширенном заседании коллегии Минобороны 21 декабря президент Владимир Путин заявил о грядущем широком перевооружении гиперзвуковыми ракетами "Циркон" надводных кораблей и подводных лодок ВМФ России.
Министр обороны Сергей Шойгу, подводя итоги года, отметил, что корабли ВМФ России в 2020 году выполнили 140 походов во все стратегически важные районы Мирового океана, осуществили 122 визита в порты 28 государств. Показательны и масштабные межвидовые учения "Океанский щит", в рамках которых группировка сил и средств показала способность эффективно защищать национальные интересы РФ в акваториях сразу трех океанов и девяти морей, включая Северный морской путь. Сегодня флот держит курс на освоение новых боевых рубежей и техники с элементами искусственного интеллекта.
Активным строительством и совершенствованием ВМФ, других видов и родов Вооруженных сил Россия занимается вынужденно. Суверенитет РФ, интересы российских союзников требуют надежной, гарантированной защиты.
И, разумеется, не просто так 22 декабря 10 часов патрулировали над акваторией Тихого океана шесть стратегических бомбардировщиков России и Китая. Нормальная реакция суверенных держав на агрессивную приграничную активность "партнеров".
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