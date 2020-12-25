Пока все спали: встреча Гречаной и Володина, землетрясение, ситуация с COVID-19

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Спикер молдавского парламента Зинаида Гречаная проведет двустороннюю встречу с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Об этом она сообщила в пятницу на своей странице в соцсети Facebook.

Гречаная находится с визитом в России по приглашению Володина. В состав делегации также входят вице-спикер Влад Батрынча, депутаты Корнелиу Фуркулицэ и Богдан Цырдя, а также генеральный секретарь парламента Адриан Албу.

"В рамках визита проведем ряд встреч, в том числе двустороннюю встречу с председателем Госдумы Федерального собрания РФ Вячеславом Володиным. Предстоит обсудить вопросы межпарламентского сотрудничества и другие аспекты молдавско-российских двусторонних отношений", - добавила Гречаная.

Землетрясение в Румынии

В ночь на пятнику в Румынии произошло землетрясение. Согласно данным Национального института физики земли, толчок зарегистрировали в 02.15. Его магнитуда составила 2,8. А очаг находился в уезде Вранча на глубине 105 километров.

Колебания земной коры такой силы, произошедшие в Румынии, жители Молдовы не ощущают.

Всего в декабре 2020-го в Румынии зарегистрировали 18 землетрясений. Самое сильное было 23 декабря. Магнитуда толчка была равна 3,8.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 79,4 миллиона.

К 08.25 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 79 миллионов 368 тысяч 142. Из них 44 миллиона 711 тысяч 767 человек выздоровели, 1 миллион 742 тысячи 271 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (18 миллионов 650 тысяч 454). Следом идут Индия (10 миллионов 146 тысяч 845) и Бразилия (7 миллионов 423 тысячи 945).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (2 миллиона 934 тысячи 695), Франция (2 миллиона 584 тысячи 333), Великобритания (2 миллиона 195 тысяч 144), Турция (2 миллиона 100 тысяч 712), Италия (2 миллиона 9 тысяч 317), Испания (1 миллион 854 тысячи 951) и Германия (1 миллион 630 тысяч 596).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 1 миллион 30 тысяч 125 случаев заражения, в Румынии — 608 тысяч 561, а в Молдове — 139 тысяч 435.

Атмосферный спутник над Арктикой

В Арктике в интересах российских военных планируется впервые провести полеты нового беспилотника — атмосферного спутника "Сова", способного сутками оставаться в воздухе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с программой испытаний.

"Запланирована серия полетов новейшего беспилотного летательного аппарата "Сова" в районах Крайнего Севера и Заполярья. В интересах военных отработают основное назначение аппарата — ретрансляцию сигналов связи и оптическую разведку", — рассказал собеседник агентства.

Источник отметил, что новый беспилотник обладает сверхмалым весом (до 12 килограммов) и крылом большого удлинения с солнечными панелями. Аппарат приводится в движение двумя электромоторами с пропеллерами.

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