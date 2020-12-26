Пока все спали: вакцинация молдаван, ситуация с COVID, победа России над США

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik. Молдавская делегация, в которую вошли спикер Зинаида Гречаная, пятый президент Игорь Додон и ряд депутатов парламента, обсудила в Москве возможность вакцинации молдаван, которые работают в Российской Федерации, российской вакциной. Об этом написала Гречаная на своей странице в Facebook после встречи с председателем партии "Справедливая Россия", руководителем фракции "СР" в Госдуме Сергеем Мироновым.

Стороны поговорили о состоянии и перспективах двусторонних отношений между Россией и Молдовой.

"Обсудили также политическую ситуацию в наших странах, в том числе предстоящие досрочные парламентские выборы в Молдове и парламентские выборы в России в 2021 году. Были рассмотрены и другие вопросы, в частности, возможность вакцинации молдаван, которые работают в Российской Федерации, российской вакциной", - сообщила Гречаная.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 79,8 миллиона.

К 08.20 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 79 миллионов 840 тысяч 206. Из них 45 миллионов 2 тысячи 559 человек выздоровели, 1 миллион 750 тысяч 580 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (18 миллионов 756 тысяч 360). Следом идут Индия (10 миллионов 169 тысяч 118) и Бразилия (7 миллионов 448 тысяч 560).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (2 миллиона 963 тысячи 290), Франция (2 миллиона 604 тысячи 595), Великобритания (2 миллиона 227 тысяч 947), Турция (2 миллиона 118 тысяч 255), Италия (2 миллиона 28 тысяч 354), Испания (1 миллион 854 тысячи 951) и Германия (1 миллион 632 тысячи 736).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 1 миллион 41 тысяча 583 случая заражения, в Румынии — 612 тысяч 373, а в Молдове — 140 тысяч 250.

Победа России над США

Сборная России по хоккею начала молодежный чемпионат мира в Канаде с победы над командой США.

Поединок в рамках группы "В" закончился со счетом 5:3 (1:1, 3:0, 1:2) в пользу сборной РФ, в составе которой отличились Василий Пономарев (9-я, 32-я минуты), Захар Бардаков (24), Илья Сафонов (33) и Егор Чинахов (60). У сборной США шайбы забросили Кэм Йорк (15), Джон Фариначчи (50) и Тревор Зеграс (58).

Американцы 26 декабря сыграют с командой Австрии, а россияне 27 декабря встретятся с чехами.

Стрельба в Германии

Стрельба произошла в районе Берлина Кройцберг рано утром в субботу. По данным местной газеты, цитирующей правоохранительные структуры, речь идет о троих пострадавших.

Полиция прибыла на место и ведет поиски участников конфликта. В операции задействован вертолет.

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