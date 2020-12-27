Пока все спали: ситуация с COVID-19, рекорд биткоина и инциденты в США

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 80,3 миллиона.

К 08.20 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 80 миллионов 351 тысячу 598. Из них 45 миллионов 410 тысяч 291 человек выздоровели, 1 миллион 757 тысяч 657 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (18 миллионов 982 тысячи 634). Следом идут Индия (10 миллионов 187 тысяч 850) и Бразилия (7 миллионов 465 тысяч 806).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (2 миллиона 992 тысячи 123), Франция (2 миллиона 607 тысяч 688), Великобритания (2 миллиона 262 тысячи 735), Турция (2 миллиона 133 тысячи 373), Италия (2 миллиона 38 тысяч 759), Испания (1 миллион 854 тысячи 951) и Германия (1 миллион 646 тысяч 240).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 1 миллион 49 тысяч 717 случаев заражения, в Румынии — 613 тысяч 760, а в Молдове — 140 тысяч 996.

Вакцинация российским препаратом "Спутник V" в Аргентине начнется 29 декабря, в понедельник завершится его доставка во все провинции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента страны.

"Президент Альберто Фернандес провел совещание с губернаторами, где он их проинформировал, что в понедельник дозы вакцины "Спутник V" прибудут в каждую провинцию, участники договорились, что утром во вторник начнется процесс вакцинации по всей стране", - говорится в сообщении.

"Идея состоит в том, чтобы к осени (в Молдове это весна – ред.) иметь большую часть населения в зоне риска вакцинированной, это моя цель", - приводятся в заявлении слова президента.

В четверг в Аргентину было доставлено 300 тысяч доз российской вакцины. Еще 5 миллионов должны прибыть в январе и 14 миллионов в феврале.

Взрыв в Нэшвилле

Следователи полагают, что взрыв в американском Нэшвилле был связан самоубийством, организатор мертв, его мотив неизвестен, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в расследовании.

В пятницу рано утром в Нэшвилле взорвался фургон, так называемый "дом на колесах". Местная полиция сообщила, что это было, вероятно, "преднамеренным действием". По предварительным данным, три человека пострадали, но угрозы их жизни нет. Расследованием взрыва руководит ФБР.

Последствия взрыва в городе Нэшвилл в США © AP Photo / Mark Humphrey

Последствия взрыва в городе Нэшвилл в США © AP Photo / Mark Humphrey

Последствия взрыва в городе Нэшвилл в США © REUTERS / Andrew Nelles / Tennessean.com

Последствия взрыва в городе Нэшвилл в США © AP Photo / Mark Humphrey

Дым от взрыва в городе Нэшвилл в США © REUTERS / Andrew Nelles / Tennessean.com

Последствия взрыва в городе Нэшвилл в США © AP Photo / Mark Humphrey

Последствия взрыва в городе Нэшвилл в США © REUTERS / Andrew Nelles / Tennessean.com 1 / 7 © AP Photo / Mark Humphrey Последствия взрыва в городе Нэшвилл в США

Стрельба на съемках

Один человек погиб, пятеро пострадали в результате стрельбы при съемках музыкального клипа в американском городе Линн (штат Массачусетс), передает телеканал Fox News.

Стрельба произошла примерно в 17.35 по местному времени (01.35 по кишиневскому времени).

Рекорд биткоина

Раненых увезли в медучреждение, состояние двоих оценивается как тяжелое.

Стоимость биткоина превысила отметку в 27 тысяч долларов, в очередной раз обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов в воскресенье.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance стоимость биткоина - 27 215 долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин подорожал до 27 232 долларов.

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