Пока все спали: консультации Санду, ситуация с COVID-19 и затонувшая "Онега"

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду с понедельника начинает консультации с парламентскими фракциями. Об этом заявила пресс-служба администрации президента.

Санду поочередно планирует встретиться с фракциями Партии социалистов, PAS, "Платформы DA", Демпартии, партии "Шор" и парламентской группой ProMoldova.

Вечером в понедельник глава государства проведет пресс-конференцию.

Consultările vor avea loc la sediul Președinției Republicii Moldova, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 154, după următorul program:

Ранее Ион Кику заявил, что до конца года будет исполнять обязанности премьера. Об этом он написал на своей странице в Facebook по итогам встречи с Майей Санду. Кику сообщил, что до 31 декабря и. о. министра здравоохранения, труда и социальной защиты, министра финансов и министра экономики будут Виорика Думбрэвяну, Сергей Пушкуца и Анатол Усатый. Другие министры должны продолжить работу дальше.

Новое освещение в парке

Кишиневские власти протестировали освещение в столичном парке "Ла Извор". Об этом в понедельник написал градоначальник Ион Чебан.

"С сегодняшнего дня освещение включат на центральной аллее, у входа и на всех созданных аллеях. Безопасность, комфорт и красота – для Кишинева и жителей столицы", – написал Чебан.

Примар обратил внимание на то, что еще год назад это был заброшенный парк, а теперь это второй по величине парк Кишинева.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 80,8 миллиона.

К 08.10 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 80 миллионов 783 тысячи 674. Из них 45 миллионов 698 тысяч 74 человека выздоровели, 1 миллион 764 тысячи 863 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (19 миллионов 132 тысячи 726). Следом идут Индия (10 миллионов 207 тысяч 871) и Бразилия (7 миллионов 484 тысячи 285).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (3 миллиона 19 тысяч 972), Франция (2 миллиона 616 тысяч 510), Великобритания (2 миллиона 295 тысяч 228), Турция (2 миллиона 147 тысяч 578), Италия (2 миллиона 47 тысяч 696), Испания (1 миллион 854 тысячи 951) и Германия (1 миллион 658 тысяч 639).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 1 миллион 56 тысяч 265 случаев заражения, в Румынии — 615 тысяч 809, в Молдове — 141 тысяча 355.

Трамп одобрил бюджет

Президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год, включающий пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса, сообщил Белый дом.

В Баренцевом море затонула "Онега"

Как уточняет РИА Новости , американский лидер подписал законопроект в его первоначальном виде, предусматривающем выплату в размере 600 долларов на человека вместо ранее затребованных Трампом 2 тысяч долларов. Пакет экономической помощи входит в 1,4-триллионный бюджет, который обеспечивает работу правительства до сентября 2021 года. Предполагается, что, согласившись на подписание документа, Трамп обеспечил договоренность о том, что переговоры о дополнительной экономической помощи будут продолжены.

Судно "Онега" (порт приписки Мурманск) с рыбаками затонуло в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области, на борту находились 19 человек. Об этом в понедельник сообщили в МЧС России.

"Экипаж 19 человек. Спасены два человека", – говорится в сообщении МЧС.

По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.

Землетрясение в Румынии

В настоящее время поиски рыбаков ведет экипаж судна "Войково", дополнительно к месту направлены три судна.

В ночь на понедельник в Румынии произошло землетрясение. Согласно данным Национального института физики земли, толчок зарегистрировали в 02.32. Его магнитуда составила 2,0. А очаг находился в Банате (Мехединць) на глубине двух километров.

Колебания земной коры такой силы, произошедшие в Румынии, жители Молдовы не ощущают.

Всего в декабре 2020-го в Румынии зарегистрировали 19 землетрясений. Самое сильное было 23 декабря. Магнитуда толчка была равна 3,8.

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