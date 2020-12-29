Пока все спали: визит Йоханниса, приговор Цуркан и ситуация с коронавирусом

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КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис во вторник прибывает с визитом в Кишинев. У него запланирована встреча с главой молдавского государства Майей Санду.

Приговор Цуркан

Сначала пройдет официальная церемония приветствия в администрации президента Молдовы. А затем – беседа тет-а-тет. В 12.30 должны состояться переговоры с участием членов обеих делегаций. Затем главы государств выступят с заявлениями для прессы.

Мосгорсуд во вторник огласит приговор экс-члену правления "Интер РАО", уроженке Молдовы Карине Цуркан, которую обвинили в России в шпионаже, сообщили в суде.

Судебное заседание назначено на 09.30 по кишиневскому времени.

Ранее прокурор в ходе прений запросил для обвиняемой 18 лет колонии общего режима, защита же настаивает на полном оправдании. Дело слушалось коллегией из трех судей в закрытом режиме, материалы маркированы грифом "секретно".

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 81,3 миллиона.

К 08.20 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 81 миллион 278 тысяч 115. Из них 45 миллионов 994 тысячи 197 человек выздоровели, 1 миллион 774 тысячи 390 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (19 миллионов 301 тысяча 543). Следом идут Индия (10 миллионов 224 тысячи 303) и Бразилия (7 миллионов 504 тысячи 833).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (3 миллиона 47 тысяч 335), Франция (2 миллиона 619 тысяч 616), Великобритания (2 миллиона 336 тысяч 688), Турция (2 миллиона 162 тысячи 775), Италия (2 миллиона 56 тысяч 277), Испания (1 миллион 879 тысяч 413) и Германия (1 миллион 672 тысячи 643).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 1 миллион 61 тысяча 74 случая заражения, в Румынии — 618 тысяч 429, в Молдове — 141 тысяча 924.

Компенсации в США

Палата представителей конгресса США проголосовала за затребованное президентом Дональдом Трампом увеличение компенсаций в связи с коронавирусом до 2 тысяч долларов вместо предусмотренных утвержденным ранее пакетом экономической помощи 600 долларов, свидетельствуют результаты голосования.

Землетрясение в Румынии

Ранее, в воскресенье, после многодневной задержки Трамп подписал утвержденный конгрессом пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов. Президент заявил, что требует от обеих палат конгресса увеличить размер выплат до 2 тысяч долларов на человека.

В ночь на вторник в Румынии произошло землетрясение. Согласно данным Национального института физики земли, толчок зарегистрировали в 03.07. Его магнитуда составила 2,3. А очаг находился в горах Вранча в уезде Бузэу на глубине 118 километров.

Колебания земной коры такой силы, произошедшие в Румынии, жители Молдовы не ощущают.

Всего в декабре 2020-го в Румынии зарегистрировали 21 землетрясение. Самое сильное было 23 декабря. Магнитуда толчка была равна 3,8.

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