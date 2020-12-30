Взрывы в Адене: после аэропорта – правительственный дворец

Серия мощных детонаций произошла в районе зала прилетов во время прибытия членов нового правительства.

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Растет число жертв обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена, сейчас называется цифра десять, более 20 человек получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на местный источник.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Серия мощных взрывов прозвучала в районе зала прилетов аэропорта во время прибытия членов нового правительства.

По данным собеседника агентства, министры не пострадали, так как во время ЧП они находились в самолете. Позднее их перевезли в правительственный дворец. Здание аэропорта и прилегающие районы оцепили силы безопасности.

Как уточнил военный источник агентства, по его информации, причиной взрыва стал ракетный обстрел из районов, подконтрольных повстанцам из движения "Ансар Алла" (хуситов) в провинции Таиз на юго-западе Йемена. В свою очередь телеканал Sky News Arabia сообщил, что над аэропортом Адена перед взрывами были слышны беспилотники.

Министр информации, культуры и туризма Йемена Муаммар аль-Ирьяни написал в Twitter, что все чиновники после взрыва в порядке.

"Этот трусливый теракт поддерживаемых Ираном хуситов в аэропорту Адена не помешает нам исполнять свои обязанности, и наши жизни не будут представлять большую ценность, чем жизни йеменцев", — добавил министр.

Однако член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити написал в Twitter, что их движение "не имеет отношения к нападению на аэропорт Адена, и взрывы в аэропорту стали результатом сведения счетов между разными группировками в правительственных силах".

Члены нового правительства прибыли в Аден из Эр-Рияда. Их назначил президент Абд Раббу Мансур Хади 18 декабря. В кабинет, сформированный по итогам эр-риядских договоренностей прошлого года между международно признанным правительством и сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена, вошли пять министров-южан.

Затем стало известно, что около правительственного дворца Маашик в йеменском городе Аден прогремел взрыв.

A loud blast and gunshots were heard at Aden's airport, reportedly after a plane carrying the Yemeni government landed.



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​Как уточняет Sky News, в район здания, где находятся недавно избранные министры, могла ударить ракета или беспилотник. Есть ли жертвы и раненые, пока не известно.

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