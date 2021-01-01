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Сколько всего интересного произошло 1 января

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Сколько всего интересного произошло 1 января - премьера знаменитого гимна СССР, начало преследования войск Наполеона, первый номер "Таймс" и многое другое

КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. О, сколько нам открытий чудных готовит 1 января, если просто заглянуть в "Википедию" и прочитать о том, сколько всего интересного произошло в истории в этот день.

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Для начала узнаем, что 1 января стало первым днем в году благодаря Древнему Риму, а конкретно решению состава сената образца 154 года до нашей эры. Тогда было решено начало срока нового консульства перенести именно на 1 января.

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Следующим шагом утверждения этой даты в качестве начала нового года стало постановление Папы Римского в 1622 году. А прежде Новый год встречали 25 марта.

Первого января 1788 года выходит самый первый выпуск знаменитой английской газеты "Таймс". В этот же день, но уже в 1804 году Гаити провозгласило свою независимость, в 1813 году русские войска начали заграничный поход на Наполеона, войска которого едва выгнали из России.

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Первого января 1919 года образовалась Белорусская ССР, а в 1944 году впервые прозвучал тот самый "Союз нерушимый республик свободных…" — новый гимн СССР авторства композитора Александра Александрова и поэтов Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана.

Первого января родились швейцарский отец Реформации Ульрих Цвингли, британский историк религии Джеймс Джордж Фрейзер, советский космонавт Владимир Титов. Скончались господарь Молдовы Александр Первый Добрый, русский государственный деятель, сподвижник Ивана Грозного Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский — Малюта.

Кстати, именно 1 января православная церковь чтит память преподобного инока Киево-Печерского монастыря Илии Муромца — того самого былинного богатыря.

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Теги:
1 января, Новый год


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