Пока все спали: Вранча снова похулиганила, а Британия окончательно вышла из ЕС

Обзор самых интересных событий за ночь – в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ,1 янв - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,6 было зарегистрировано в новогоднюю ночь в сейсмической зоне Вранча (Румыния).

Очаг залегал на глубине 125 километров.

Согласно данным Национального института физики земли, толчок зафиксировали в 22:43. Очаг находился в уезде Бузэу. Ранее, 31 декабря, здесь же, но в 16.40 произошло еще одно землетрясение магнитудой 3,5. Всего в декабре в Румынии случилось порядка 25 землетрясений магнитудой от 2 до 3,8 по шкале Рихтера.

Лондон сказал "прощай"

Великобритания и Евросоюз завершили переходный период по Brexit, в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Британия обрела независимость после 47 лет членства в ЕС и спустя 4,5 года после референдума по Brexit.

Переходный период после Brexit, который продлился 11 месяцев, официально завершился в полночь 1 января 2021 года по центральноевропейскому времени (01.00 кшн). Великобритания окончательно покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, однако стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот.

Как COVID влияет на мозг

Группа ученых из Национального института здравоохранения во время исследования влияния коронавируса на мозг выявила признаки повреждений, которые вызваны истончением и протеканием кровеносных сосудов.

Однако исследователи не увидели никаких признаков SARS-CoV-2 в образцах тканей, что дало им основание предположить, что повреждения не были вызваны прямой вирусной атакой на мозг. Результаты исследования опубликованы в New England Journal of Medicine.

Как пояснил доктор медицинских наук и клинический директор Национального института неврологических расстройств и инсульта Национального института здоровья и старший автор исследования Авиндра Нат, ученые обнаружили, что мозг зараженных коронавирусом пациентов может быть восприимчив к повреждению микрососудов.