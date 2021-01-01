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Медсестра готовит дозу вакцины от коронавирусной болезни (COVID-19)

Еще одна вакцина от коронавируса одобрена ВОЗ

© REUTERS / INQUAM PHOTOS
В мире
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Sputnik Молдова
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Вакцина mRNA от COVID-19 прежде всего будет предназначена для нуждающихся стран. Ее распределением займутся ЮНИСЕФ и Панамериканская организация здравоохранения

КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. Еще одна вакцина – mRNA – одобрена и включена в список рекомендуемых для экстренного использования Всемирной организаций здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА Новости.

Вакцинация от коронавируса
© Sputnik / Кирилл Брага
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"Сегодня (в четверг) ВОЗ внесла вакцину mRNA от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech в список для экстренного использования, первую с начала вспышки коронавируса год назад", – говорится в заявлении.

Отмечается, что включение вакцины в список позволит ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения приобретать этот препарат для распространения в нуждающихся странах.

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