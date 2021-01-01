США отказались принять бюджет ООН

Бюджет организации был принят большинством, несмотря на голоса "против" США и Израиля. Постпред США Келли Крафт подвергла критике утвержденный документ.

КИШИНЕВ, 1 янв - Sputnik. Соединенные Штаты Америки проголосовали против принятия бюджета ООН на 2021 год в размере 3,2 млрд долларов. Как сообщает РИА Новости, постпред США при ООН Келли Крафт подвергла критике утвержденный Генеральной ассамблеей ООН бюджет организации на 2021 год, заявив, что финансирование пойдет на "распространение постыдного наследия антисемитизма".

"По прошествии двадцати лет (можно констатировать, что) в Дурбанской декларации нет ничего, что можно было бы восхвалять... Она отравлена антисемитизмом и антиизраильской предвзятостью", - говорится в заявлении Крафт.

По ее словам, принимая бюджет ООН, страны идут на "уступку, которая распространяет постыдное наследие ненависти, антисемитизма и антиизраильской предвзятости".

"США были и остаются крупнейшим и самым надежным партнером ООН, и это обязательство не претерпит изменений. Мы также никогда не поддержим Дурбанский процесс, который направлен на то, чтобы разделять, а не на объединение. Ресурсы налогоплательщиков США должны расходоваться разумно, эффективно и в соответствии с американскими интересами", - написала постпред в Twitter.

Бюджет организации был принят большинством, несмотря на голоса "против" США и Израиля.