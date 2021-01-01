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Франция вновь ужесточила ограничения из-за COVID-19

© Sputnik / Dominique Boutin
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20210101/33116341/Frantsiya-vnov-uzhestochila-ogranicheniya-iz-za-COVID-19.html

Карантинные меры будут ужесточены со 2 января в 15 наиболее затронутых коронавирусом департаментах, среди которых Приморские Альпы, Мёрт и Мозель, Сона и Луара, Мозель.

КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. Власти Франции ужесточили ограничительные меры, которые были введены для борьбы с распространением коронавируса.

Париж.
© AFP 2020 / Joel Saget
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Комендантский час, введенный для сдерживания распространения коронавируса, теперь будет начинаться не с 20.00, как было ранее, а с 18.00, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства страны Габриэля Атталя.

Карантинные меры будут ужесточены со 2 января в 15 наиболее затронутых коронавирусом департаментах, среди которых Приморские Альпы, Мёрт и Мозель, Сона и Луара, Мозель.

"Это сложное решение... Через неделю мы изучим эффект от этого расширенного в 15 департаментах комендантского часа", - заявил Атталь в интервью телеканалу TF1.

Он также исключил возможность возобновления работы культурных учреждений, так как вирус продолжает распространяться.

С 30 октября во Франции был введен повторный карантин на фоне второй эпидемии коронавируса. С 15 декабря карантин в стране был заменен комендантским часом с 20.00. до 06.00.

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