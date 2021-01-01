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Стало известно, почему Папа Римский пропустил новогоднюю службу

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20210101/33116419/papa-rimskii-propustil-novogodniuiu-sluzhbu.html

Папа Римский Франциск был вынужден пропустить новогоднюю службу в соборе Святого Петра по причине плохого самочувствия.

КИШИНЕВ, 1 янв– Sputnik. Папа Римский Франциск не смог возглавить вечернюю службу 31 декабря в соборе Святого Петра, сообщают итальянские СМИ, ссылаясь на службу печати Святого престола.

Из-за воспаления у него усилилась боль в спине. Недуг лишил понтифика возможности выполнить свои обязанности. Сейчас папа очень переживает по этому поводу, пишут СМИ.

Вечернюю службу вместо Франциска провел декан Кардинальской коллегии, кардинал Джованни Баттиста Ре. Именно он и зачитал папскую проповедь, выразив благодарность всем медслужащим и волонтерам, которые принимали участие в борьбе с коронавирусом.

Ранее папа заявил о массовом отпущении грехов в связи с эпидемией. Он также объявил 2021 год годом Святого Иосифа, 150 лет назад ставшего покровителем католической церкви. Он считает это особенно актуальным, поскольку большое количество людей пожертвовали многим во время кризиса ради защиты ближних.

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