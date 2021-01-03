Что искал проникший на территорию резиденции японской императорской семьи

Распространение коронавируса внесло свои коррективы в жизнь целого мира, сломав привычный ход вещей - как ни странно, косвенной причиной инцидента в резиденции японского императора тоже стала пандемия.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Около двух часов пробыл неизвестный на территории резиденции императорской семьи, куда ранее проник. Об этом сообщил японский телеканал Fuji.

По информации РИА Новости, инцидент произошел в субботу поздно вечером. В резиденции Акасака в настоящее время проживает император Нарухито с супругой и дочерью, а таже другие родственники.

Постороннего, имя которого не называется, полиция обнаружила около дома 97-летней принцессы Юрико Микаса – двоюродной бабушки нынешнего императора. Она родилась в годы правления прадедушки Нарухито и является старейшим членом семьи.

Нарушителя задержали по подозрению в незаконном проникновении. Позже выяснилось, что он "хотел увидеться с императорской семьей". Дело в том, что император Японии ежегодно 2 января выходит к подданным и обращается к ним с приветственной новогодней речью. Ради этого с утра для всех желающих открывают вход на дворцовую площадь императорского дворца. Однако на сей раз из-за пандемии COVID-19 было решено отказаться от этой традиции. Так что Нарухито обратился к народу не лично, а с помощью видеопослания, лишив тем самым рядовых японцев возможности увидеть императора лично.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova