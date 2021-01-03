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Император Японии Нарухито во время церемонии возведения на престол, архивное фото.

Что искал проникший на территорию резиденции японской императорской семьи

© AP Photo / Pool / Kazuhiro Nogi
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (259)
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Распространение коронавируса внесло свои коррективы в жизнь целого мира, сломав привычный ход вещей - как ни странно, косвенной причиной инцидента в резиденции японского императора тоже стала пандемия.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Около двух часов пробыл неизвестный на территории резиденции императорской семьи, куда ранее проник. Об этом сообщил японский телеканал Fuji.

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© AFP 2020 / PHILIP FONG
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По информации РИА Новости, инцидент произошел в субботу поздно вечером. В резиденции Акасака в настоящее время проживает император Нарухито с супругой и дочерью, а таже другие родственники.

Постороннего, имя которого не называется, полиция обнаружила около дома 97-летней принцессы Юрико Микаса – двоюродной бабушки нынешнего императора. Она родилась в годы правления прадедушки Нарухито и является старейшим членом семьи.

Нарушителя задержали по подозрению в незаконном проникновении. Позже выяснилось, что он "хотел увидеться с императорской семьей". Дело в том, что император Японии ежегодно 2 января выходит к подданным и обращается к ним с приветственной новогодней речью. Ради этого с утра для всех желающих открывают вход на дворцовую площадь императорского дворца. Однако на сей раз из-за пандемии COVID-19 было решено отказаться от этой традиции. Так что Нарухито обратился к народу не лично, а с помощью видеопослания, лишив тем самым рядовых японцев возможности увидеть императора лично.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (259)

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