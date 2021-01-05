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Салют во время празднования нового, 2021 года в Москве.

В 2021 году самодостаточные государства-семьи станут сильнее

© REUTERS / Evgenia Novozhenina
В мире
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Человечество с радостью рассталось с 2020-м — не просто трудным, но самым необычным годом в новейшей истории. Прогнозы на новый год и раньше не отличались оптимизмом, пишет обозреватель РИА Новости.

Всегда проще и кликабельнее предсказывать трудности и катастрофы, чем предрекать перемены к лучшему, и казалось бы, что после столь сложного года ожидания будут самые пессимистичные. Но нет — человек всегда надеется на лучшее, верит в спасение, иначе человечество просто давно бы уже прекратило свое существование. Хотя в нынешних условиях многие считают оптимистами даже тех, кто предсказывает окончание карантинных ограничений и восстановление нормального уклада жизни и общения как между гражданами, так и государствами.

Мир никогда не будет прежним: "всегда быть в маске — судьба моя". Убежденных в этом очень много, и они считают себя не пессимистами, а реалистами.

Сложно спорить с тем, что коронавирус испугал и изменил мир, вот только способность человечества приспосабливаться к изменениям практически безгранична. И нет сомнений: то, что нас (человечество в целом) не убило, сделало нас сильнее. Хотя как раз тут и проходит граница между пессимистами и оптимистами.

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Пессимисты считают, что сильнее стали те, кто железной рукой ведет человечество в цифровой концлагерь, — наднациональные элиты, работающие над построением единого человеческого муравейника, управляемого из единого центра сначала специально выведенными сверхчеловеками, а потом и искусственным (то есть дьявольским) интеллектом. Напугав все человечество коронавирусом (многие пессимисты не верят в его природное происхождение), глобалисты получили возможность форсировать вакцинацию-цифровизацию-чипизацию, сделав, таким образом, еще один шаг к мировому господству. То есть однозначно оказались в выигрыше от коронакризиса — который сами и раскрутили.

Пессимистов много в самых разных странах, и они абсолютно правы в одном — в том, что опасаются построения единого и управляемого глобального общества безмозглых гедонистов-потребителей.

Такая угроза действительно есть — она видна из самого хода развития цивилизации. Вот только речь идет о западной цивилизации, оказавшейся на какой-то момент не просто самой сильной, но и способной навязать всему миру свою картину будущего, свою модель глобализации.

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Однако крах западного, атлантического проекта глобализации (до осуществления которого еще было очень далеко) произошел до коронавирусной пандемии. Внимательным наблюдателям стало понятно, что этот проект обречен на неудачу, еще в конце нулевых годов — после кризиса 2008-го. Уже тогда все остальные цивилизации (особенно суверенные и мощные — вроде Китая и России) стали наращивать усилия по дистанцированию от обреченной на разрушение очередной задумки по возведению Вавилонской башни.

К началу 2020-го было сделано очень многое на этом пути — а начавшийся в ядре глобализации, то есть в англосаксонских странах, внутренний кризис (проявившийся в Brexit и реакции на победу Трампа) лишь подтверждал тенденцию заката атлантического проекта. Поэтому какими бы внешне благоприятными для глобалистов ни были последствия коронакризиса, воспользоваться ими они просто не смогут. Никакой из складывающихся и уже сложившихся мировых центров силы не будет подыгрывать попыткам спасти мир через усиление глобалистских, то есть объединительных процессов. Хотя лозунг "Нам нужно углубить глобализацию, чтобы вытащить мир из кризиса и предотвратить новые угрозы", продолжит продвигаться, но не встретит поддержки. Слишком хорошо видны торчащие из-под его овечьей шкуры волчьи уши.

Мир станет куда более национальным, государства — более самостоятельными, а народы — более ответственными — и в этом надежда оптимистов. Конечно, речь идет лишь о действительно имеющих ген самостоятельности и самодостаточности народах и державах, то есть формально о меньшинстве среди более чем двухсот государств мира.

Но ведь только они и вершат историю — что свою, что мировую. Именно они и определяют направление движения человечества, как бы ни хотелось лучшим людям из транснациональных элит и корпораций приватизировать эту функцию.

Российские флаги, архивное фото
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Сильные государства стали по итогам 2020 года еще сильнее — не потому даже, что на них стали больше надеяться их жители, и не потому, что они взяли на себя дополнительные полномочия. Нет, просто все увидели, что настоящее государство — это не ночной сторож, не пережиток прошлого, не форма эксплуатации народа элитами, не помеха для раскрытия человеческих возможностей, а форма организации и защиты жизни народа. К государству может быть масса претензий — кроме одной: нельзя считать его чужим и внешним. Даже в том случае, если управляющие им элиты кажутся — или реально оказываются — слабыми и недостойными, государство не сводится к элитам. Более того, даже самые плохие свои элиты куда лучше любых прекрасных внешних. Потому что свои элиты народ может изменить — а вот управляемые извне не имеют к нему никакого отношения. И ни его государство, ни он сам не представляют для них никакой ценности.

Государство — это ведь как семья — его тоже можно пытаться периодически "менять на лучшее" или вовсе "отменить за ненадобностью", выбрав полигамию, то есть глобализацию. Но когда приходит беда, выясняется, что никакой альтернативы государству нет, — и этот урок коронакризиса все усвоили очень хорошо.

А тем, кто не усвоил, бесполезно и объяснять — они и семью давно бы отменили. Однако в 2021 году именно сильные семьи-государства продолжат строить многосемейный, многополюсный мир — дружа и воюя, договариваясь и cсорясь, но не соглашаясь на ликвидацию во имя "общего светлого будущего".

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