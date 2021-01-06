Пока все спали: камеры видеонаблюдения, ситуация с COVID-19 и землетрясение

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. В Кишиневе устанавливают камеры видеонаблюдения рядом со всеми новыми объектами - в парках, подземных переходах и других местах. Это делается, для того чтобы предотвратить случаи хулиганства и вандализма. Об этом написал на своей странице в Facebook примар молдавской столицы Ион Чебан.

"За вандализм в отношении общественных объектов злоумышленники рискуют получить штраф в десятки тысяч леев. Выступаю за самые большие штрафы для всех, кто намеревается совершить плохие поступки в городе. У всех обновленных объектов мы устанавливаем камеры", - сообщил столичный градоначальник.

Чебан напомнил также, что мужчине, облившему маслянистой жидкостью панно на фотовыставке в парке Кафедрального собора, где размещены портреты медиков, грозит штраф до 52,5 тысячи леев или до 240 часов общественно-полезных работ. Нарушителя обнаружили с помощью камер видеонаблюдения.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 86,4 миллиона.

К 08.20 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 86 миллионов 405 тысяч 927. Из них 48 миллионов 464 тысячи 481 человек выздоровел, 1 миллион 868 тысяч 768 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (21 миллион 46 тысяч 195). Следом идут Индия (10 миллионов 374 тысячи 932) и Бразилия (7 миллионов 810 тысяч 400).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (3 миллиона 250 тысяч 713), Великобритания (2 миллиона 782 тысячи 709), Франция (2 миллиона 737 тысяч 884), Турция (2 миллиона 270 тысяч 101), Италия (2 миллиона 181 тысяча 619), Испания (1 миллион 982 тысячи 544) и Германия (1 миллион 814 тысяч 565).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 1 миллион 117 тысяч 256 случаев заражения, в Румынии — 648 тысяч 288, в Молдове — 146 тысяч 921.

В ночь на среду в Румынии произошло землетрясение. Согласно данным Национального института физики земли, толчок зарегистрировали в 01.50. Его магнитуда составила 4. А очаг находился в Олтении (недалеко от границы с Болгарией) на глубине 10 километров.

Колебания земной коры, произошедшие в этой части Румынии, жители Молдовы не ощущают.

Всего в январе 2021-го в Румынии зарегистрировали 6 землетрясений. Самое сильное было именно 6 января.

Рекорд биткоина

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - вновь обновила исторический максимум, превысив отметку в 35 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

Максимум цены на нефть

По информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, утром в среду биткоин подорожал на 11,16%, до 35 634 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене до 35 887 тысячи долларов.

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 54 долларов за баррель впервые с 26 февраля, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на утро среды цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,92% - до 54,02 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,4%, до 50,12 доллара за баррель.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova