Пока вы спали: Рождественское поздравление Путина, Вашингтон после побоища

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КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Мнение российского лидера о том, в чем заключается любовь Господа к человеку, а также обстановка в столице США после вчерашнего штурма Капитолия — две темы сегодняшнего обзора ночных новостей.

Звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает на самых сложных этапах

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством.

© Sputnik / Михаил Климентьев Путин на Рождественском богослужении. 6 января 2021 года.

"Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас, и надежды на лучшее. Эта надежда, а порой ожидание чуда и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает на самых сложных этапах. С праздником! С Рождеством!" — сказал глава государства после службы в церкви в Новгородской области.

На вопрос, почему, на его взгляд, с религиозной точки зрения в мире происходят такие непростые ситуации, Путин посоветовал обратиться к священнослужителям.

"С религиозной точки зрения этот вопрос лучше задать батюшке-священнику. Я могу сказать как светский человек", — ответил он.

Подсчет жертв, убытков и голосов выборщиков

Обстановка вокруг Капитолия спокойная, полиция оцепила территорию железным забором, почти все сторонники Дональда Трампа разошлись, передает корреспондент РИА Новости

Ограждение стоит в радиусе нескольких сот метров от здания. Лишь с западной стороны за забором еще остаются несколько съемочных групп. За забором отдыхают сотрудники полиции. Они сложили щиты и дубинки на газон.

В паре мест по периметру здания стоят сотрудники ФБР рядом с бронированными автомобилями.

Группа сторонников Трампа из нескольких человек собирается уходить. В их руках флаги и пара мегафонов, но они ничего не скандируют.

Молодых людей не задерживают, несмотря на нарушение комендантского часа.

По мнению некоторых манифестантов, в четверг "здесь может быть пожарче".

На Капитолийском холме в среду произошли беспорядки, протестующие сторонники Трампа ворвались в здание конгресса. Перед этим Трамп выступил на митинге перед своими сторонниками, призывая их идти к Капитолию.

Позднее действующий президент попросил своих сторонников разойтись по домам.

Потребовалось вмешательство Национальной гвардии, чтобы взять ситуацию под контроль.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал события в Вашингтоне провалившейся попыткой переворота.

"Краеугольным камнем нашей демократии является мирная передача власти. Мы должны называть это тем, чем это является на самом деле: неудавшейся попыткой государственного переворота", — говорится в заявлении, распространенном его пресс-службой.

В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, сообщил глава местной полиции Роберт Конти.

Ранее говорилось о гибели ветерана ВВС Эшли Бэббитт, получившей тяжелое ранение.

"Один сотрудник полиции Капитолия выстрелил из своего служебного оружия в женщину. Она была доставлена в местную больницу, где после всех попыток спасти ей жизнь она скончалась… Кроме того, сегодня поступили сообщения еще о трех случаях смерти возле Капитолия", — сказал Конти.

По его словам, три человека погибли в результате происшествий, которые "требовали неотложной медицинской помощи". Все умершие были совершеннолетними.

В ходе протестов задержаны 52 человека, некоторые — за незаконное владение оружием, а большинство — за нарушение комендантского часа, введенного в столичном округе Колумбия.

Мэр Вашингтона Муриэл Баузер продлила режим ЧС из-за демонстраций и беспорядков, учиненных сторонниками действующего президента Дональда Трампа, на 15 дней или "до дальнейших указаний", свидетельствует заявление, опубликованное на сайте городской администрации.

Как заявила градоначальник в связи с ситуацией в Вашингтоне, где демонстранты атаковали здание конгресса в среду, "многие прибыли в Вашингтон с целью чинить насилие и разрушения", по ее словам, эти настроения подогреваются риторикой Трампа, который заявляет о нелегитимности прошедших выборов и не признает поражения.

Указанием мэра режим чрезвычайной ситуации продлится вплоть до инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая, в соответствии с конституцией, должна состояться 20 января.

Между тем конгресс США возобновил cовместную сессию сената и палаты представителей по утверждению итогов выборов.

Ранее палаты конгресса утвердили голоса выборщиков от Алабамы и Аляски, а затем прервали заседание на много часов из-за беспорядков, которые устроили в Капитолии США сторонники президента Дональда Трампа. Собравшись вновь вечером, депутаты за три часа утвердили голоса лишь от одного штата — Аризоны. Осталось утвердить голоса еще от 47 штатов.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta Капитолий.

Последняя информация состоит в том, что сенат и палата представителей разошлись на двухчасовое обсуждение после того, как в обеих палатах нашлись возражения против того, чтобы утвердить 20 голосов выборщиков от Пенсильвании за Джо Байдена.

Как ожидается, блокировка будет преодолена голосованием в обеих палатах.

Сенат уже отклонил возражения, в палате представителей еще продолжается обсуждение.

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