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Полицейские силы у дверей Сената.

Что делали в Капитолии погромщики, и что оставили после себя – фото и видео

© REUTERS / MIKE THEILER
В мире
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Действия людей, взявших штурмом конгресс США в то время, как там шло утверждение итогов прошедших выборов президента, попали в объективы многочисленных камер.

КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. Проникшие в здание вели себя не только агрессивно, но и достаточно бесцеремонно. Один из них расположился в кресле спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, задрав ноги на ее рабочий стол.

​В Сети появились и видеокадры из Капитолия, куда накануне ворвались сторонники президента США Дональда Трампа и устроили там погром.

Попавший на видео кабинет принадлежит советнику сената США Элизабет Макдоноу — она главный специалист по парламентским процедурам.

На полу кабинета разбросаны бумаги, папки, а также личные вещи сотрудников.

Руководству конгресса удалось вовремя эвакуировать из здания протоколы избирательных комиссий штатов.

В среду сторонники Дональда Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку, однако позднее начали штурм здания конгресса.

Здание Капитолия в Вашингтоне.
© AFP 2020 / TASOS KATOPODIS
"Капитолийский кризис": сторонники Трампа ворвались в здание конгресса – видео

В тот момент там проходило заседание, на котором должны были утвердить итоги прошедших выборов президента.

Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ходе беспорядков тяжелое ранение получила женщина. Как сообщил телеканал FOX News, она погибла. Ее звали Эшли Бэбитт, она ветеран ВВС США.

По словам главы полиции Вашингтона, всего в ходе протестов в городе погибли четверо человек.

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