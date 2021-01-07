Протесты в Вашингтоне: комментарий российского МИДа

КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя события в Вашингтоне, сообщила, что это внутреннее дело США.

В США накануне прошли беспрецедентные беспорядки, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий США в Вашингтоне. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Между тем конгресс на фоне беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джо Байдена президентом США. Трамп пообещал, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту, несмотря на то, что он сам не согласен с результатами прошедших в стране президентских выборов.

"Это внутреннее дело США... При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы. Это во многом стало причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США", – сказала она журналистам.

"Желаем дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории", – добавила Захарова.

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