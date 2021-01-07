Ветеран спецназа ФСБ: почему был захвачен Капитолий

Охрана должна была отдавать себе отчет, что провокации в отношении здания конгресса со стороны протестующих будут происходить, но свою роль сыграли два фактора...

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Проникновение протестующих в здание Капитолия США стало возможно из-за того, что произошел раскол среди охраны, которая свои политические взгляды поставила выше профессиональных обязанностей, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил в четверг избрание Байдена президентом США.

"То, что произошло, то, что протестующие сумели захватить Капитолий и вести себя так вольготно, как нам показывали, это "потеря лица" Соединенными Штатами Америки", - сказал Гончаров РИА Новости.

По его словам, охрана Капитолия должна была отдавать себе отчет, что провокации в отношении здания конгресса со стороны протестующих будут происходить.

"И вот такая безобразная подготовка к этой ситуации - это не просто непонимание (происходящего - ред.), но и влияние политических течений, которые исповедует каждый из охранников здания конгресса. И политические взгляды для них оказались выше профессионального долга", - отметил Гончаров.

"Эта ситуация принесла Америке глубокий негатив. То, что страна раскололась на два практически равнозначных лагеря, будет для нее еще долго сказываться", - добавил эксперт.

Действующий президент США Дональд Трамп уже неоднократно заявлял о своем несогласии с результатами прошедших в США президентских выборов, утверждая, что на них якобы имело место мошенничество, которое и позволило его сопернику победить.

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