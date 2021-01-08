Пока вы спали: погром и импичмент, рекорд биткоина, "ЗИС-110" за 26 миллионов

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КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Ситуация вокруг инициативы отрешения Трампа от власти, скачок стоимости криптовалюты, — три темы сегодняшнего обзора ночных новостей.

Перспектива импичмента и вероятность самопомилования

Более 60% избирателей считают, что действующий президент США Дональд Трамп хотя бы частично несет ответственность за события, которые привели к вторжению в здание Капитолия, показывает исследование, проведенное компанией Morning Consult совместно с газетой Politico.

Такого же мнения придерживаются и многие представители американского истеблишмента. Экс-генпрокурор США Уильям Барр заявил NBC, что поведение Трампа было "предательством его должности и сторонников", сообщает телеканал.

На этом фоне более ста конгрессменов, в том числе ряд республиканцев, поддерживают идею отрешения от власти нынешнего хозяина Белого дома.

Глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент президенту США Дональду Трампу в упрощенном порядке, без обсуждения.

"У нас есть ограниченный период времени для того, чтобы действовать. Страна не может себе позволить долгий, растянутый процесс, и я поддерживаю вынесение статей импичмента напрямую на голосование сессии палаты представителей", – говорится в письменном заявлении Надлера.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер заявили, что предложили вице-президенту Майку Пенсу отстранить президента Дональда Трампа от должности из-за предполагаемой неспособности исполнять президентские обязанности, но не получили ответа.

"Опасные и подрывные действия президента делают необходимым его немедленное отрешение от должности. Мы рассчитываем, что вице-президент ответит как можно скорее", – говорится в совместном заявлении.

Задействование 25-й поправки к конституции для отстранения от власти действующего президента обсуждали госсекретарь США Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин, но отказались от этого шага, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.

Между тем, как стало известно газете New York Times из двух информированных источников, Трамп обсуждал возможность помиловать самого себя до истечения срока правления 20 января.

По данным издания, Трамп разговаривал на эту тему со своими советниками, начиная с дня выборов 3 ноября. При этом глава государства становится все больше убежденным, что его враги начнут судебные преследования против него после окончания президентского срока, говорится в материале.

Снова вверх

Стоимость самой популярной криптовалюты – биткоина – в четверг вновь обновила исторический максимум, впервые превысив психологическую отметку в 40 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, к концу вчерашнего дня биткоин дорожал на 14,83%, до 40 146 долларов.

На долю биткоина приходится примерно 69,1% всего глобального рынка криптовалют.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. В январе криптовалюта продолжила "бычий" тренд: за первые два дня 2021 года она последовательно преодолела сразу несколько отметок и поднялась с 30 тысяч долларов до 34 тысяч.

В понедельник в рамках коррекции падение биткоина достигало 16%, стоимость криптовалюты опускалась до 28,1 тысячи долларов, но позднее биткоин вернулся к "бычьему" тренду. Ранее в ходе торгов цена биткоина последовательно обновила несколько исторических максимумов, поднявшись за сутки с 36 тысяч долларов до 40 365 долларов.

"Темп, с которым биткоин движется вверх, удивляет и настораживает, так как поддерживается он прежде всего возрастающим спросом на него при дефиците предложения, за которое бьются несколько крупных инвесторов, что и привело к овладению новым рубежом в 40 тысяч долларов", – пояснил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

"Основное большинство участников рынка выбрало выжидательную позицию. Но при таком спросе к вечеру 8 января его стоимость может подняться до 44 000 долларов за монету", – полагает эксперт.

Раритетный лот

Советский лимузин "ЗИС-110" 1950 года выпуска выставили на продажу на портале auto.ru за 26 миллионов рублей.

Как отметил владелец машины в описании к объявлению, "ЗИС-110" — первый советский послевоенный автомобиль, выпускавшийся с 1945 по 1958 год, относился к машинам высшего, представительского класса. Лимузин оснащен шестилитровым двигателем мощностью 140 лошадиных сил.

По словам владельца, находящийся в Твери автораритет находится в отличном состоянии. Продавец утверждает, что несколько лет назад машина прошла полную реставрацию в Москве, сейчас она стоит на учете в ГИБДД. Заявленный пробег автомобиля — 30 000 километров.

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