Пока все спали: несчастный случай, задержанные в Вашингтоне, ситуация с COVID

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. Несчастный случай произошел в Сороках ночью 9 января. Пожилая женщина сорвалась с балкона пятого этажа при попытке перебраться на другой балкон. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Лилиана Пушкашу.

Спасателей вызвали в 03.12, после того как 64-летняя женщина упала с пятого этажа дома на козырек первого этажа.

"По предварительным данным, женщина хотела перебраться с одного балкона на другой, но не смогла удержать равновесие. Пострадавшую с множественными травмами доставили в районную больницу. Дело расследуют правоохранительные органы", - сообщила Пушкашу.

Связь с Молдовой

Задержанная в связи с протестами в Вашингтоне женщина, которая просила переводчика с русского языка, оказалась 54-летней Евгенией Малимон, сообщает издание Buzzfeed. В полиции города Вашингтон РИА Новости подтвердили, что такая женщина была в числе задержанных. В предоставленном списке говорится, что ее задержали за нарушение комендантского часа и незаконное вторжение.

Вместе с ней была задержана ее дочь Кристина Малимон. Девушка 28-лет является заместителем лидера движения "Юные республиканцы штата Орегон" и проживает в Портленде. В ее Instagram есть видео, где она говорит, что родилась в Молдове.

Как сообщает ресурс OregonLive.com со ссылкой на отчет офицера полиции, Малимон и еще пятеро человек находились рядом с Капитолием, когда комендантский час действовал уже в течение часа, и отказались покинуть это место после неоднократных предупреждений полиции.

Кристина Малимон была в числе организаторов лодочного парада в августе в Портленде в поддержку Дональда Трампа, в ходе которого один из катеров затонул.

Как сообщает местное издание OPB, мать и дочь были отпущены при условии, что им будет запрещен въезд в Вашингтон.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 88,9 миллиона.

К 08.20 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 88 миллионов 860 тысяч 500. Из них 49 миллионов 396 тысяч 101 человек выздоровел, 1 миллион 913 тысяч 419 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (21 миллион 862 тысячи 773). Следом идут Индия (10 миллионов 413 тысяч 417) и Бразилия (8 миллионов 13 тысяч 708).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (3 миллиона 321 тысяча 163), Великобритания (2 миллиона 966 тысяч 244), Франция (2 миллиона 804 тысячи 743), Турция (2 миллиона 307 тысяч 581), Италия (2 миллиона 237 тысяч 890), Испания (2 миллиона 50 тысяч 360) и Германия (1 миллион 905 тысяч 638).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 1 миллион 139 тысяч 800 случаев заражения, в Румынии — 663 тысячи 799, в Молдове — 148 тысяч 669.

В ночь на субботу в Румынии произошло землетрясение. Согласно данным Национального института физики земли, толчок зарегистрировали в 03.00. Его магнитуда составила 3,3. А очаг находился в горах Вранча в уезде Бузэу на глубине 145 километров.

Колебания земной коры такой силы, произошедшие в соседней Румынии, жители Молдовы не ощущают.

Всего в январе 2021-го в Румынии зарегистрировали 10 землетрясений. Самое сильное было 6 января. Тогда магнитуда составила 4.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova