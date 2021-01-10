Пока все спали: ДТП в Кишиневе, ситуация с коронавирусом и 25-я поправка

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Автомобиль Toyota Land Cruiser перевернулся в Кишиневе вечером в субботу. Инцидент произошел на улице Алеку Руссо в столичном секторе Рышкановка.
В какой-то момент водитель потерял управление, и машина вылетела с проезжей части. К счастью, обошлось без столкновений с другими участниками дорожного движения.
Фотографии перевернутой иномарки появились в Сети.
Ситуация с коронавирусом
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 89,6 миллиона.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (22 миллиона 132 тысячи 396). Следом идут Индия (10 миллионов 450 тысяч 284) и Бразилия (8 миллионов 75 тысяч 998).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (3 миллиона 344 тысячи 175), Великобритания (3 миллиона 26 тысяч 342), Франция (2 миллиона 824 тысячи 920), Турция (2 миллиона 317 тысяч 118), Италия (2 миллиона 257 тысяч 866), Испания (2 миллиона 50 тысяч 360) и Германия (1 миллион 928 тысяч 462).
На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 1 миллион 144 тысячи 943 случая заражения, в Румынии — 668 тысяч 202, в Молдове — 149 тысяч 93.
Выборы в Казахстане
Граждане Казахстана в воскресенье принимают участие в голосовании на выборах в мажилис (нижнюю палату) парламента республики, а также в маслихаты (местные представительные органы).
Мажилис состоит из 107 депутатов, 98 из которых избираются по партийным спискам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
В ЦИК аккредитовали 398 наблюдателей - 322 от десяти международных организаций и 76 от 31 иностранного государства, в том числе Молдовы.
Использовать 25-ю поправку?
Пенс, как утверждает источник телеканала, сохранил этот вариант на случай, если Трамп станет "более нестабильным".
Поправка была принята после убийства президента Джона Кеннеди и направлена на разрешение ситуаций, когда болезнь или смерть не дают президенту ни исполнять свои обязанности, ни уйти в отставку. При этом есть теоретическая возможность использовать поправку против президента, который находится в здравом уме, но не хочет уходить в отставку.
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