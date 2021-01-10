Пока все спали: ДТП в Кишиневе, ситуация с коронавирусом и 25-я поправка

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Автомобиль Toyota Land Cruiser перевернулся в Кишиневе вечером в субботу. Инцидент произошел на улице Алеку Руссо в столичном секторе Рышкановка.

В какой-то момент водитель потерял управление, и машина вылетела с проезжей части. К счастью, обошлось без столкновений с другими участниками дорожного движения.

Фотографии перевернутой иномарки появились в Сети.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 89,6 миллиона.

К 08.20 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 89 миллионов 630 тысяч 87. Из них 49 миллионов 729 тысяч 445 человек выздоровели, 1 миллион 926 тысяч 544 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (22 миллиона 132 тысячи 396). Следом идут Индия (10 миллионов 450 тысяч 284) и Бразилия (8 миллионов 75 тысяч 998).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (3 миллиона 344 тысячи 175), Великобритания (3 миллиона 26 тысяч 342), Франция (2 миллиона 824 тысячи 920), Турция (2 миллиона 317 тысяч 118), Италия (2 миллиона 257 тысяч 866), Испания (2 миллиона 50 тысяч 360) и Германия (1 миллион 928 тысяч 462).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 1 миллион 144 тысячи 943 случая заражения, в Румынии — 668 тысяч 202, в Молдове — 149 тысяч 93.

Выборы в Казахстане

Граждане Казахстана в воскресенье принимают участие в голосовании на выборах в мажилис (нижнюю палату) парламента республики, а также в маслихаты (местные представительные органы).

В выборах участвуют пять партий: возглавляемая экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым Nur Otan ("Свет отечества"), демократическая "Ак жол" ("Светлый путь"), "Народная партия Казахстана" (до ноября 2020 года называлась "Коммунистическая народная партия Казахстана"), Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" ("Село"), политическая партия "Адал" ("Честный", до ноября 2020 года называлась "Единство"). Еще одна зарегистрированная в Казахстане партия - Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) - в конце ноября 2020 года приняла решение бойкотировать выборы.

Мажилис состоит из 107 депутатов, 98 из которых избираются по партийным спискам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

В ЦИК аккредитовали 398 наблюдателей - 322 от десяти международных организаций и 76 от 31 иностранного государства, в том числе Молдовы.

Использовать 25-ю поправку?

Вице-президент США Майк Пенс не исключил варианта воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, которая позволила бы вице-президенту и большинству членов кабинета отстранить президента США Дональда Трампа от власти, сообщает телеканал CNN со ссылкой на близкий к вице-президенту источник.

Пенс, как утверждает источник телеканала, сохранил этот вариант на случай, если Трамп станет "более нестабильным".

Поправка была принята после убийства президента Джона Кеннеди и направлена на разрешение ситуаций, когда болезнь или смерть не дают президенту ни исполнять свои обязанности, ни уйти в отставку. При этом есть теоретическая возможность использовать поправку против президента, который находится в здравом уме, но не хочет уходить в отставку.

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