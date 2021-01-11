Пока все спали: спецоперация полиции, ситуация с COVID-19 и выборы

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Сотрудники Национального инспектората общественной безопасности Генинспектората полиции в ночь на понедельник провели по всей стране акцию по предотвращению ДТП. Об этом сообщили на странице ведомстве в Facebook.

Как уточнили в инспекторате, операция проведена на улицах Кишинева и на национальных трассах республики. Цель - выявление водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, и тех, кто нарушает правила дорожного движения.

Согласно статистике, нередко аварии в Молдове происходят по вине нетрезвых водителей.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приближается к 90,3 миллиона.

К 08.20 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 90 миллионов 279 тысяч 44. Из них 49 миллионов 997 тысяч 720 человек выздоровели, 1 миллион 934 тысячи 784 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (22 миллиона 406 тысяч 747). Следом идут Индия (10 миллионов 466 тысяч 595) и Бразилия (8 миллионов 105 тысяч 790).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (3 миллиона 366 тысяч 715), Великобритания (3 миллиона 81 тысяча 368), Франция (2 миллиона 840 тысяч 864), Турция (2 миллиона 326 тысяч 256), Италия (2 миллиона 276 тысяч 491), Испания (2 миллиона 50 тысяч 360) и Германия (1 миллион 929 тысяч 410).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 1 миллион 150 тысяч 265 случаев заражения, в Румынии — 671 тысяча 284, в Молдове — 149 тысяч 391.

Производство "Спутник V" в Бразилии

Производство вакцины от коронавируса "Спутник V" начнется в Бразилии 15 января. Об этом говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Итоговая явка избирателей на референдуме по определению формы правления в Киргизии составила 39,88%, сообщил ЦИК этой страны.

Так, в голосовании приняли участие 1,4 миллиона избирателей из более чем 3,5 миллиона. По предварительным данным с 97% участков, 81% киргизстанцев предпочел президентскую форму правления парламентской. В выборах президента, по данным с 98% участков, лидирует Садыр Жапаров, набравший 79,2% голосов.

В Казахстане выбирают депутатов

На сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК) в понедельник проходит процедура избрания девяти депутатов мажилиса (нижняя палата) парламента от этого консультативно-совещательного органа, пишет РИА Новости.

В воскресенье в Казахстане прошли выборы депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента страны, на которых, по данным exit polls нескольких социологических служб, победу одержала партия Nur Otan, возглавляемая экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

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