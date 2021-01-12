Пока все спали: визит Санду в Киев, события в США и ситуация с коронавирусом

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. Во вторник президент Молдовы Майя Санду совершает свой первый зарубежный визит в качестве главы государства. В Киеве у нее запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и спикером Дмитрием Разумковым. Анонсировано подписание двусторонних соглашений.

Санду в сопровождении официальной делегации из девяти человек накануне отправилась в Киев на автомобиле, отдав предпочтение этому виду транспорта, а не самолету.

Визит президента Молдовы Майи Санду в Киев носит довольно формальный характер, однако в рамках запланированных в Киеве встреч на обсуждение будут вынесены двусторонние проблемы. Такое мнение озвучил в комментарии Sputnik Молдова политолог Виктор Жук.

"Как и в рамках встречи с президентом Румынии, в ходе обсуждений с лидером Украины будут рассмотрены все вопросы, касающиеся двусторонних отношений. Очень хорошо, что есть встречи с президентами других государств", – уточнил эксперт.

Говоря о тех вопросах, которые могут быть включены в обсуждение между Санду и Зеленским, аналитик отметил, что речь должна пойти, в частности, по проблемам, с которыми сталкиваются отношения между двумя странами.

"В молдавско-украинских отношениях много проблем, связанных с экологией, энергетикой, сельхозпродукцией", – добавил Жук.

Встреча Трампа и Пенса

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс встретились в понедельник вечером и провели "хороший разговор" на фоне призывов к Пенсу отстранить Трампа от власти, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

Демократы в палате представителей США намерены во вторник принять резолюцию с требованием, чтобы Пенс инициировал отстранение Трампа от должности по 25-й поправке к конституции США за неспособность исполнять обязанности президента. Если Пенс откажется, демократы намерены уже в среду обсудить вынесение Трампу импичмента. Перспективы того, что Трамп будет отстранен до окончания срока 20 января, туманны: Пенс пока ничем не выказывал намерения пытаться отрешить его от должности, а импичмент пока не набирает необходимых двух третей голосов в сенате.

В то же время на сайте госдепа появилось ложное сообщение, что президентский срок Трампа закончился. Вскоре после появления этой информации ее убрали. По сообщению Buzzfeed, госсекретарь Майк Помпео распорядился начать внутреннее расследование в связи с инцидентом.

Кроме того, и.о. министра внутренней безопасности США Чед Вулф заявил, что уходит в отставку. Об этом сообщили телеканалы NBC News и ABC News со ссылкой на письмо Вулфа коллегам.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приближается к 90,9 миллиона.

К 08.20 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 90 миллионов 891 тысячу 380. Из них 50 миллионов 285 тысяч 515 человек выздоровели, 1 миллион 944 тысячи 750 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (22 миллиона 613 тысяч 784). Следом идут Индия (10 миллионов 479 тысяч 179) и Бразилия (8 миллионов 131 тысяча 612).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (3 миллиона 389 тысяч 733), Великобритания (3 миллиона 127 тысяч 643), Франция (2 миллиона 844 тысячи 680), Турция (2 миллиона 336 тысяч 476), Италия (2 миллиона 289 тысяч 21), Испания (2 миллиона 111 тысяч 782) и Германия (1 миллион 941 тысяча 116).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 1 миллион 154 тысячи 850 случаев заражения, в Румынии - 673 тысячи 271, в Молдове - 149 тысяч 662.

Доклад по ситуации с вакцинами

Депутаты комитета по окружающей среде, здравоохранению и продовольственной безопасности Европарламента заслушают во вторник доклад Еврокомиссии по ситуации в ЕС с вакцинацией против COVID-19, говорится в сообщении пресс-службы ЕП.

Перед депутатами выступит главный переговорщик ЕС по контрактам, связанным с вакцинами, Сандра Галлина. Речь пойдет о "процедуре одобрения вакцин в ЕС, о том, насколько продвинулись исследования различных вакцин, а также об объемах их закупки для ЕС".

Европейский регулятор 21 декабря 2020 года ввел на рынок ЕС вакцину Pfizer/BioNTech.

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